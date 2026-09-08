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交通檢舉新制上路2年 台中警：案量反增

聯合報／ 記者游振昇陳宏睿／台中報導
台中市豐原區新生北路旁的水岸花都段，兩側都畫黃線，居民違停機車常被警方整排開罰單，引發民怨。記者游振昇／攝影
台中市豐原區新生北路旁的水岸花都段，兩側都畫黃線，居民違停機車常被警方整排開罰單，引發民怨。記者游振昇／攝影

原本要減輕警察負擔的交通檢舉新制，實施兩年後，台中基層員警不僅沒變輕鬆，反而面臨更多出勤勤務。台中市警局統計顯示，二○二四年六月取消八項輕微交通違規網路檢舉後，相關報案量第一年暴增逾三成，第二年仍持續增加，從新制前的四十四萬九千零二十四件，一路升至六十一萬六千六百六十一件，呈現「一年比一年多」的趨勢。

立法院修法自二○二四年六月起實施，取消民眾針對八項輕微交通違規拍照、錄影上網檢舉，原意是減少「檢舉魔人」引發對立，也讓基層員警不必花費大量人力處理檢舉案件。

但實務上，部分民眾只是把檢舉方式從網路改成打一一○。以黃線違停為例，民眾發現違規車輛後撥打一一○，由勤務指揮中心轉報派出所，員警仍得派人到現場處理，原本可由後端行政人力處理的案件，變成必須立即出勤的「變相檢舉案」。

台中市警局勤務指揮中心統計顯示，新制上路前一年，也就是二○二三年七月至二○二四年六月，八項輕微交通違規報案共四十四萬九千零二十四件；新制第一年、二○二四年七月至二○二五年六月，暴增至五十九萬六千八百五十件，增加十四萬七千八百二十六件，增幅達三成二九。

到了新制第二年、二○二五年七月至二○二六年六月，報案量不減反增，達六十一萬六千六百六十一件，較前一年再增一萬九千八百一十一件，增幅雖收斂至百分之三點三二，仍創下新高。

一名派出所員警表示，許多轄區都有固定的「檢舉常客」，新制上路後，民眾不能透過網路檢舉，就改打一一○，員警接獲勤務指揮中心轉報後，仍得放下手邊的事，趕往現場處理違規。到現場開單，違規車主卻可能認為警方是在「搶錢」，員警兩面不討好。

資深警官指出，過去網路檢舉案件多由後端行政人力審查、處理，不一定需要線上警力出動；改成電話報案後，卻涉及勤務指揮中心派遣，直接排擠巡邏等線上勤務。

警察局說明，修法後，民眾得檢舉項目已限縮為六十九項，最高罰鍰一千兩百元以下的八項交通輕微違規，不再開放民眾檢舉。第二年成長速度已趨緩，從第一年的百分之卅二點九降到去年的百分之三點三。

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