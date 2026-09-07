台中超過4成里別同額競選 中市府贈「眾望所歸」花禮肯定

地方公職人員選舉將於11月28日登場，台中市625里中共有255里僅1人登記參選，占全市里數40.8%，超過4成里別形成同額競選。台中市長盧秀燕表示，里長長年扎根基層、服務地方相當辛苦，市府特別致贈 「眾望所歸」花禮，提前表達祝賀，感謝里長對地方的付出。

台中市民政局長吳世瑋表示，里長服務與市民日常生活息息相關，除熟悉地方大小事，更肩負傾聽民意、協助解決問題的重要角色。此次255位同額競選候選人中，249位為現任里長，占比達97.6%，顯示多數現任里長長期深耕地方、服務成果獲得鄉親認同。

另外，同額競選名單中有6人新競選的里長，包括西屯區福雅里歐碧鳳、南屯區三義里張振益、北區崇德里呂佳維、西區民生里李旻燁、梧棲區興農里李榮富及神岡區庄后里林素玉。

吳世瑋勉勵說，地方服務是一項長期工作，期盼未來投入里政服務時秉持熱忱，主動走入社區、傾聽里民需求，並與市府及區公所密切合作，以實際行動回應鄉親期待，為地方發展注入新的力量。

民政局指出，台中市第5屆里長選舉同額競選候選人遍布全市28個行政區，其中以北屯區21位最多，其次為北區19位、清水區18位及西屯區16位。此次致贈「眾望所歸」花禮，不只是祝賀，更代表市府對基層長期付出的感謝與肯定。