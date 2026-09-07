「2026霧峰盛典」百桌美食、爵士音樂與野餐市集將於中秋熱鬧登場

由霧峰文化觀光協會主辦，交通部觀光署參山國家風景區管理處協辦的「2026霧峰盛典—霧峰美食節、秋夜爵醒祭」，將於9月26、27日中午12時至晚間9時，在霧峰立法院民主議政園區民主草坪熱鬧登場。

本次活動，首度串聯第二屆霧峰美食節與邁入第三年的秋夜爵醒祭，以美食百桌宴、爵士音樂、特色酒莊及在地市集，打造融合味覺、聽覺與地方文化的山城盛典，邀請民眾中秋連假走進霧峰，感受不同以往的秋日風情。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷表示，霧峰擁有豐富的人文底蘊、農特產品及飲食文化，此次透過美食、音樂與觀光跨域串聯，不僅讓旅客以更多元的方式認識霧峰，也能帶動在地店家、農業與觀光產業共同發展，促進地方共榮。

曹忠猷歡迎大家中秋連假來到霧峰品美食、聽音樂、逛市集；也預告11月7、8日將接續舉辦草地音樂會，邀請民眾再次走進霧峰，在輕鬆悠閒的草地氛圍中享受精彩演出。

「山心餓意」主廚楊程幃指出，此次「阿罩霧．峰味餐」將攜手霧峰在地美食名店，把生物多樣性、友善耕作與地方物產融入料理，透過一桌菜介紹霧峰有哪些好味道、食材從何而來，以及食物與土地之間的深厚關係。

他希望以料理作為一座橋梁，串聯餐桌、農田與自然，讓民眾品嚐美食的同時，也能感受霧峰土地的豐饒與永續價值。

另一套文化餐桌則由霧峰子弟、ENRICH陳彥嘉主廚操刀，以「霧峰盛典．蔬食」為主題，將經營十年的餐廳招牌菜、當季時蔬，以及地中海、墨西哥、泰國、韓國等異國風味融入十道料理，不將蔬食視為限制，而是透過多元烹調手法，展現蔬菜豐富而鮮明的風味層次，帶領民眾重新認識在地食材。

活動現場也將延續「秋夜爵醒祭」藝文能量，結合深耕台中20年的爵士音樂文化、中苗地區8家特色酒莊及在地文化市集，以霧峰鮮果與風土佳釀為底蘊，搭配拉丁、歌唱等爵士元素，營造自在愜意的野餐派對，讓美食百桌宴與草地音樂相互輝映。

霧峰文化觀光協會理事長孫崇傑強調，「2026霧峰盛典」不只是一次節慶活動，更希望藉由美食、音樂、農業與文化的整合，讓更多人看見霧峰獨有的生活風景與地方魅力。

孫崇傑表示，未來也將持續串聯在地店家、農友及藝文團隊，共同形塑具辨識度的霧峰文化品牌，讓遊客願意走進霧峰、停留霧峰，更把屬於霧峰的好味道與美好記憶帶回家。

相關活動資訊可加入「霧峰美食節」LINE官方帳號（@635vccvc），或至「秋夜爵醒祭」官網查詢。

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