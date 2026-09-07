台中市里長選舉逾4成1人登記 255里同額競選

九合一選舉參選人登記已結束，台中市民政局今天公布，全市625里中共有255里僅1人登記，占全市里數40.8%，超過4成的里是同額競選，市府已提前送花祝賀。

九合一選舉將於11月28日投票，參選人登記作業已於7日結束，民政局統計顯示，全市625里中共有255里僅1人登記參選，占全市里數40.8%，超過4成里別形成同額競選。

市長盧秀燕表示，里長長年扎根基層、服務地方相當辛苦，為感謝他們長期為里民奔走、為地方盡心盡力，市府特別致贈「眾望所歸」花禮，提前表達祝賀，並感謝里長對地方的付出。

民政局長吳世瑋表示，255名同額競選里長參選人中，249人為現任里長，占比97.6%，顯示多數現任里長長期深耕地方、服務成果獲得鄉親認同。同額競選名單中還有6名新面孔，為地方發展注入新的力量。