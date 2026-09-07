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彰化北斗善化慈善會捐血摸彩 15輛自行車都送出

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣善化慈善會舉辦捐血活動，民眾絡繹前往捐血。記者簡慧珍／攝影
彰化縣善化慈善會舉辦捐血活動，民眾絡繹前往捐血。記者簡慧珍／攝影

彰化縣善化慈善會今舉辦一年一度捐血活動，適逢周一上班日，捐血人數比往日約少一成，熱心民眾依舊熱情不減，一家三口捐血上千西西，也有急叩朋友來挽袖；每捐250西西送一張摸彩券，最大獎自行車，15輛全部送出。

善化慈善會舉辦捐血活動連續20多年，因大北斗地區民眾踴躍參加，每次都請捐血中心出動兩輛捐血車，今也不例外，善化慈善會和北斗警察志工中隊約20名志工分為兩組，上、下午在場贈送衛生紙、益生菌等禮品給捐血者，捐血250西西送禮一分，500西西送兩分，摸彩券也以此類推。

本周是開學第二周，北斗警分局配合捐血活動進行交通安全宣導，請民眾經過學校周邊道路時減速慢行、注意行人和兒童，防詐和反詐的宣導是活動「標配」，請民眾誤輕信投資穩賺不賠等廣告及話術，遇到可疑狀況務必直接撥打反詐騙165，不要透過電話層層轉接反落入詐騙圈套。

捐血活動下午4點截止，總計250西西、360袋。北斗警察中隊長黃旗旺說，血庫一直急需O型血，捐血者雖未必都O型但在身體狀況許可下「能捐就捐」，像他一家三口捐血1250西西，和他家一樣的不在少數，今捐血袋數雖比以往略少，和其它地區相比仍算成績不錯，公司企業捐贈的自行車15輛都被抽獎送出。

捐血 彰化 自行車

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