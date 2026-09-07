國民體育日台中推優惠 冰上運動攀岩瑜珈免費體驗

9月9日國民體育日，台中市運動局推出「9是要運動」，當天台中市各運動中心開放單次免費入場，各館加碼限定優惠，冰上運動、攀岩、瑜珈等課程都有，提供市民多元運動選擇。

台中市運動局今天發布新聞稿，局長游志祥表示，國民體育日各館加碼特色活動。新啟用的北屯國民暨兒童運動中心9日開放冰場免費入場，民眾感受冰上運動魅力；西大墩兒童運動中心9日至13日推出免費攀岩體驗。

「115年度台中市市長盃全國冰壺錦標賽」體驗活動今天在北屯國民暨兒童運動中心登場，活動邀請到今年度市長盃表現優異的選手擔任指導教練，市長盧秀燕領軍下場體驗，感受冰上鬥智的競技魅力。

盧秀燕表示，台灣屬亞熱帶國家對於冰上運動較陌生，也沒有適合的練習場地，中市府斥資逾新台幣9億元打造北屯國民暨兒童運動中心，擁有國際標準專業滑冰場，冰壺場地冰層依照國際賽事規定厚度4公分，溫度維持在零下11度，與台北小巨蛋並列全台最大冰場。

游志祥說明，被譽為「冰上西洋棋」的冰壺運動起源於歐洲，是冬季奧運中極具策略性的競技項目。北屯國民暨兒童運動中心補齊了中部地區冰上運動硬體設施缺口，目前已作為冰壺、花式滑冰、競速滑冰以及身障冰壺等長期訓練基地。