讓檔案從典藏走進生活 中市西屯區戶政事務獲金檔獎3項特優

台中市西屯區戶政事務所從全國200個參獎機關中脫穎而出，在第23屆「機關檔案管理金檔獎」6大評核項目勇奪3項特優、3項優等佳績，民政局副局長陳寶雲及西屯戶所主任林淑美今率同仁北上受獎。民政局長吳世瑋表示，西屯戶所結合跨域合作、數位科技與在地文化，讓檔案從典藏走進生活，成功將檔案管理最高榮譽帶回台中。

吳世瑋說，檔案不僅記錄機關施政軌跡，更承載一座城市的歷史與集體記憶。西屯戶所以地方特色為核心，串聯17個公私機關、學校及社區資源跨域合作，整合民間文物、老照片與地方史料，透過數位科技、出版、教育及展覽等多元方式重新詮釋檔案，讓塵封的歷史「活起來」，也讓民眾透過檔案看見西屯的發展軌跡與城市故事，展現戶政檔案豐富多元的公共價值。

西屯戶所主任林淑美說，為打破民眾對檔案冰冷、嚴肅的刻板印象，戶所發揮創意推出多項全台首創應用。其中「尋跡西屯13庄」線上解謎遊戲，巧妙結合地方歷史、檔案及戶政知識，讓民眾化身解謎玩家，在趣味探索中認識西屯。

另推出俏皮可愛的「西豚家族LINE貼圖」，將戶政業務融入日常對話，以活潑親切的方式拉近政府與民眾距離，讓檔案應用不再侷限於典藏與展示。

她說，西屯戶所也攜手啟聰學校學生共同繪製「手戶小學堂」，以溫暖圖文傳遞無障礙關懷，並出版「台灣大道昔與今」，透過珍貴史料及照片重現台灣大道今昔風華，更獲國立台灣圖書館及國立台灣歷史博物館典藏，讓西屯珍貴的地方記憶走入國家級典藏機構。獲獎是屬於團隊每一位夥伴的榮耀，一路走來有汗水、有挑戰，更有彼此扶持、共同成長的感動。