營業用油供應缺口 中市府：已邀業者開會協調增產

中聯油品停工後造成營業用油供應缺口，台中市經濟發展局今天表示，已於8月間邀集經濟部產發署及相關產業召開協調會議，優先協助團膳、糕餅等業者穩定取得營業用油。

針對台中市商業總會理事長謝豐享昨天在一場座談會中要求中市府正視營業用油供應缺口問題，經發局發布新聞稿說明，油品供應涉及全國性供應及調度議題，並非台中單一地區問題。

經發局並說明，市府顧及民眾食安優先，勒令中聯公司停工，並配合中央下架問題油品及查核措施，同時也主動協調其它業者提高產能、增加供應，絕不因業者壓力降低食安標準。

經發局長張峯源表示，中聯油品停工後，造成全國每月約4200公噸營業用油供應缺口，經濟部產發署也表示近期受開學及節慶需求增加影響，市場出現供應缺口，已啟動增產及專案媒合機制，顯示營業用油供應不足屬全國性供應及調度議題。

張峯源指出，為降低缺油對產業影響，市府已於8月間邀集經濟部產發署、油品業者及團膳、糕餅等產業召開協調會議，協調大統益可提升產能30%、長輝可提升40%，並建立採購經銷及急迫需求聯繫機制，優先協助團膳、糕餅等業者穩定取得營業用油。

經發局表示，市府8月底也已聯合查察全市8家主要食用油經銷商，掌握庫存及價格，未發現囤積居奇或不當哄抬價格情事。

經發局強調，市府將持續與中央合作掌握供需，業者如有採購困難，可撥打經濟部「立即辦服務中心」免付費專線，或洽市府經發局服務專線，由市府彙整實際需求並協助對接中央及相關供應資訊，以協助業者降低影響。