霧峰盛典26、27日登場 百桌宴爵士樂感受秋日風情

「2026霧峰盛典—霧峰美食節、秋夜爵醒祭」26、27日在立法院民主議政園區草坪登場，串聯美食、音樂、酒莊、市集等，民眾品嚐料理，了解食材與土地關聯，感受霧峰文化風情。

「2026霧峰盛典—霧峰美食節、秋夜爵醒祭」活動由霧峰文化觀光協會主辦，參山國家風景區管理處協辦。以美食百桌宴、爵士音樂、特色酒莊及在地市集，打造融合味覺、聽覺與地方文化的山城盛典。

參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，霧峰擁有豐富的人文底蘊、農特產品及飲食文化，透過美食、音樂與觀光跨域串聯，以多元方式認識霧峰，也帶動在地店家、農業與觀光產業發展。

霧峰文化觀光協會理事長孫崇傑說，以野餐派對形式，在地食材製作料理，呈現霧峰的文化與自然樣貌。「山心餓意」楊程幃主廚指出，「阿罩霧．峰味餐」攜手霧峰在地美食名店，把友善耕作與地方物產融入料理，透過一桌菜介紹霧峰的好味道，並敘述食物來源以及土地之間的關聯。

活動結合台中的爵士音樂文化、中苗地區8家特色酒莊及在地文化市集，以霧峰鮮果與風土佳釀為底蘊，搭配拉丁、歌唱等爵士元素，營造自在愜意的野餐派對，讓美食百桌宴與草地音樂相互輝映。