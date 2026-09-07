王惠美稱「做好縣政就是最好輔選」 今現身與工會幹部座談

國民黨彰化縣長選舉話題持續延燒，彰化縣長王惠美上周才哽咽談及未安排輔選的想法，強調身為現任縣長，每天把彰化縣政做好，就是最好的輔選。昨天國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部成立，王惠美並未現身，今天也沒有其他公開縣政行程，出席在和美舉行的「工會幹部與縣長有約座談會」，與基層工會幹部面對面交流。

王惠美表示，工會是政府與基層勞工之間重要的溝通橋梁，縣府每年舉辦「工會幹部與縣長有約」，就是希望透過面對面交流，了解勞工在職場上遇到的問題與需求，各工會幹部長期站在第一線，協助勞工反映意見、維護權益，對穩定勞資關係及改善勞動環境相當重要。

王惠美指出，勞工是產業發展的重要力量，縣府持續補助工會辦理勞工教育及勞動權益宣導，協助勞工提升專業能力及職場競爭力。今年5月1日成立「彰化縣勞動大學」，規劃技能培力、創新創業、資訊數位、商管財經、智慧生活及健康保健等六大學院，提供勞工更多元的學習選擇。

王惠美表示，今年勞動大學課程全面半價，每小時30元，符合特定身分資格且完成規定出席時數者，課程費用全免；第二學期課程自9月1日起至12月20日陸續開課，盼鼓勵勞工持續學習、精進職能。

在魏平政競選總部成立、藍營持續喊話團結之際，王惠美也明確表態以縣政為優先，不過外界對她後續是否投入輔選的關注仍未停歇，持續關注她與魏平政陣營後續互動。