快訊

2300萬陷僵局...趙建銘不接兒子電話 陳幸妤：反正我就閉嘴啊

染髮還是戴假髮？川普招牌金髮消失「最新造型曝光」 網驚：怎麼回事

默默耕耘教育界…國學大家錢穆之子錢行辭世 享耆壽94歲

聽新聞
0:00 / 0:00

王惠美稱「做好縣政就是最好輔選」 今現身與工會幹部座談

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美動態受到矚目，今出席在和美舉行的「工會幹部與縣長有約座談會」，與基層工會幹部面對面交流。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美動態受到矚目，今出席在和美舉行的「工會幹部與縣長有約座談會」，與基層工會幹部面對面交流。圖／彰化縣府提供

國民黨彰化縣長選舉話題持續延燒，彰化縣長王惠美上周才哽咽談及未安排輔選的想法，強調身為現任縣長，每天把彰化縣政做好，就是最好的輔選。昨天國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部成立，王惠美並未現身，今天也沒有其他公開縣政行程，出席在和美舉行的「工會幹部與縣長有約座談會」，與基層工會幹部面對面交流。

王惠美表示，工會是政府與基層勞工之間重要的溝通橋梁，縣府每年舉辦「工會幹部與縣長有約」，就是希望透過面對面交流，了解勞工在職場上遇到的問題與需求，各工會幹部長期站在第一線，協助勞工反映意見、維護權益，對穩定勞資關係及改善勞動環境相當重要。

王惠美指出，勞工是產業發展的重要力量，縣府持續補助工會辦理勞工教育及勞動權益宣導，協助勞工提升專業能力及職場競爭力。今年5月1日成立「彰化縣勞動大學」，規劃技能培力、創新創業、資訊數位、商管財經、智慧生活及健康保健等六大學院，提供勞工更多元的學習選擇。

王惠美表示，今年勞動大學課程全面半價，每小時30元，符合特定身分資格且完成規定出席時數者，課程費用全免；第二學期課程自9月1日起至12月20日陸續開課，盼鼓勵勞工持續學習、精進職能。

在魏平政競選總部成立、藍營持續喊話團結之際，王惠美也明確表態以縣政為優先，不過外界對她後續是否投入輔選的關注仍未停歇，持續關注她與魏平政陣營後續互動。

國民黨彰化縣長選舉話題持續延燒，彰化縣長王惠美動態受到矚目，今天也沒有其他公開縣政行程，出席在和美舉行的「工會幹部與縣長有約座談會」，與基層工會幹部面對面交流。圖／彰化縣府提供
國民黨彰化縣長選舉話題持續延燒，彰化縣長王惠美動態受到矚目，今天也沒有其他公開縣政行程，出席在和美舉行的「工會幹部與縣長有約座談會」，與基層工會幹部面對面交流。圖／彰化縣府提供

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 王惠美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／「燕子」盧秀燕過溪、陳玉珍飛台 為彰化藍營魏平政助講加分

新聞眼／彰化危機 考驗鄭、盧領導能力

彰化縣長選戰藍綠拚素人背書 陳素月推施政文宣、魏平政首發競選影片

猛攻蔣萬安！沈伯洋勞工後援會成立 陳時中疑失言稱「不選面相難看」

相關新聞

南投竹山大士爺火化現「駿馬」 地方稱奇：頭一遭

9月10日「鬼門關」，南投竹山「大士爺文化祭」昨晚進行火化大士爺祭儀，有信眾捕捉到烈焰輪廓，宛若一匹昂首奔騰的駿馬，而因今年適逢「丙午火馬年」，地方民眾驚嘆稱奇，透露過去3年都有人拍下觀世音顯像，火焰駿馬是頭一遭。

台中海洋館中秋回饋鄰里！清水、梧棲1400張免費門票 9月9日開搶

迎接中秋，台中海洋館回饋地方，將於9月25日舉辦「中秋回饋‧相聚海洋」清水與梧棲區民專屬免費入館日，當天釋出1400個名額全額招待清水和梧棲人，自9月9日上午9時起於官方售票網全面開放登記，額滿為止。

王惠美稱「做好縣政就是最好輔選」 今現身與工會幹部座談

國民黨彰化縣長選舉話題持續延燒，彰化縣長王惠美上周才哽咽談及未安排輔選的想法，強調身為現任縣長，每天把彰化縣政做好，就是最好的輔選。昨天國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部成立，王惠美並未現身，今天也沒有其他公開縣政行程，出席在和美舉行的「工會幹部與縣長有約座談會」，與基層工會幹部面對面交流。

彰化4鄉鎮長同額競選 村里長231選區「一票就當選」

2026年九合一地方公職人員選舉候選人登記上周五截止，彰化縣26鄉鎮市長選舉中，埔鹽、埔心、社頭、芳苑4鄉鎮形成同額競選；村里長部分則有231個選區同額競選。彰化縣選委會指出，鄉鎮市長同額競選，候選人仍須取得選舉人總數20%以上票數才能當選；村里長只要獲得1票即可當選。

中捷藍線車廂外觀你決定 「票投3款設計」還有機會抽iPhone

台中捷運藍線動工，預計2034年全線通車，台中市府將於9月10日至10月9日推出「中捷藍線電聯車外觀票選活動」，精選3款融合台中在地意象的車廂造型，邀全國民眾到官方平台線上投票，選出最具代表性的藍線風貌。台中市長盧秀燕表示，「捷運台中、勢在必行，捷運的美好我們一起來實現」。

影／知名沙鹿景觀步道公廁出口人車視線被擋險象 中市觀旅局將改善

台中沙鹿景觀步道假日遊客多，高速公路高架橋下步道有特色，被稱為台版迷你萬里長城，但公廁出口緊鄰下坡道路　遊客走出廁所後視線被擋，若未確認有無來車易發生危險；台中市府觀旅局表示將盡速派員辦理現地會勘，邀相關單位檢視動線安全，優先評估調整或拆除部分塑木屏風、降低高度等改善措施，強化人車通視性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。