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彰化4鄉鎮長同額競選 村里長231選區「一票就當選」
2026年九合一地方公職人員選舉候選人登記上周五截止，彰化縣26鄉鎮市長選舉中，埔鹽、埔心、社頭、芳苑4鄉鎮形成同額競選；村里長部分則有231個選區同額競選。彰化縣選委會指出，鄉鎮市長同額競選，候選人仍須取得選舉人總數20%以上票數才能當選；村里長只要獲得1票即可當選。
埔鹽鄉由施建樑代表國民黨參選，施建樑曾投入上屆埔鹽鄉長選舉失利，本屆原本也曾傳出再戰，但最終未出馬，下屆參選則沒有對手。綠營此次無人參選，地方人士分析，埔鹽長期呈現藍大於綠的選舉結構，坦言綠營在埔鹽鄉長選舉「沒有空間」，因此未推出人選。
埔心鄉則由現任鄉長張佩瑩以無黨籍身分爭取連任。張佩瑩4年前在國、民兩黨候選人激烈競爭下當選鄉長，此次選舉未有其他人登記參選，形成同額競選。
社頭鄉長蕭浚二則早早獲國民黨徵召爭取連任；蕭浚二當選鄉長前，曾任社頭鄉農會總幹事14年；2022年選舉擊敗民進黨籍前鄉長劉錦昌後，社頭鄉執政權由綠轉藍。下屆選舉劉錦昌原本一度被勸進回鍋參選，不過最終未加入戰局，形成同額競選。
芳苑鄉則由現任鄉長林保玲爭取連任；林保玲2022年以國民黨籍參選並當選，此次則改以無黨籍身分參選。由於地方近年持續關注火葬場興建議題，外界也將林保玲改披無黨籍參選與此議題連結；對此，國民黨彰化縣黨部表示尊重，最重要的是能夠勝選。
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