自助洗衣店使用天然氣增多 中市稽查8成不符合安全管理規定

台中市自助洗衣店增多，又多開在住宅區，如何安全使用天然氣是一大課題。市府最近針對使用天然氣的自助洗衣店完成372家次查核，其中僅64家次符合「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」規定，其餘308家次均開立限期改善通知，並持續追蹤改善情形，顯示有待改善的家數仍多。

經發局說，他們優先查核人口密度較高區域，常見缺失以「未安裝瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器」以及「錄影監視設備影音資料未保存滿30日」為主。部分業者已申請安裝相關安全設備，但因現場管線設計及施工排程仍需時間，經發局除要求限期改善，也同步協調天然氣事業加速辦理。

而且，在南區、沙鹿區查核時更發現現場有瓦斯異味情形，已通知天然氣公司到場檢查處置，及時排除潛在風險。另也協調天然氣公司在業者申請裝表時加強法規宣導，並透過「查核、輔導、改善」三管齊下，截至今年8月底，已裝設微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置的業者，從去年12月306家增加至480家，成長逾5成。

經發局說，自助洗衣店符合現代生活便利需求，近年家數持續增加，截至8月31日，全市自助洗衣店已達658家。因應店家數持續成長，市府將持續透過社群媒體及多元管道加強宣導，並結合政府查核、業者自主管理及專家專業輔導，持續提升自助洗衣場所安全。

經發局也呼籲，業者務必落實燃氣設備定期檢查、維護及自主檢核，確保各項安全設備平時正常運作、緊急時發揮作用。