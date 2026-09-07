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彰化大村鄉啟動「大村大好」 6路線騎公共自行車深入農村探秘

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉公所啟動推廣「大村大好」農村觀光品牌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉公所啟動推廣「大村大好」農村觀光品牌。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大村鄉盛產葡萄，被稱作創造「千萬葡萄農」，鄉公所歷經近兩年走讀盤點，整理出鄉內27處觀光景點及諮詢站，今公布4條一日小旅行與兩條半日特色遊程，到鄉公所官網掃描QR Code，騎MOOVO公共自行車即可按圖索驥遊大村。

大村鄉公所在大村產銷中心前廣場，社區才藝團隊勁歌熱舞揭開「大村大好」全新農村觀光品牌推廣的序幕，鄉長賴志銘接著致詞表示，農業部支持「大村大好」計，鄉公所前年開始累積全鄉有特色的觀光路線，透過計畫延續培訓導覽人員走讀，進而串連各社區發展的人文特色，讓更多人能看見大村農業特色、人文景觀的美好。

賴志銘說，「大村大好」涵蓋食農教育、農村文化巡禮、文創工藝體驗、生態體驗及在地產品體驗採購等主題來延伸觀光路線，鄉公所培養的社區走讀人員將透過這次機會搭起表現的舞台，更深入地介紹大村每個社區的人文故事，民眾若有興趣可到大村鄉公所官網掃描QR Code，騎MOOVO腳踏車暢遊觀光大村鄉農村。

賴志銘和代表彰化縣長王惠美出席的縣政府參議柯呈枋、大村鄉民代表會主席黃錫暉等鄉代等人，拿起刻有大村農村觀光景點的3顆大印章蓋在大張地圖，象徵觀光景點齊全。多個觀光景點的商家和社區展出蜜餞、手工藝等產品，現場也展示觀光景點的特色DIY、觀光採果等照片看板。

大村大好計畫預期目標是讓大村從「經過的景點」轉變為「值得專程造訪的深度旅遊目的地」，因此設計「保證金轉消費金」機制，參加者繳納300元保證金，完成行程後可全額轉為在地店家與農友的消費抵用金。

這項計畫也將進一步推動農產品與特色伴手禮加值開發，透過包裝設計、品牌故事、文創轉譯與體驗活動，提升地方產品識別度與市場競爭力，未來結合社區特色與農村元素，協助在地農友、社區組織與青年職人拓展更多元的銷售與合作機會，發展具地方記憶的手作體驗與伴手禮商品，讓旅客能把大村的味道、故事與祝福帶回家。

彰化縣大村鄉公所公布「大村大好」農業觀光旅行景點和路線。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉公所公布「大村大好」農業觀光旅行景點和路線。記者簡慧珍／攝影

彰化 農村 觀光景點

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