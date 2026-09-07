結合美食和爵士樂 霧峰中秋連續兩天辦大活動

中秋將屆，台中市霧峰文化觀光協會為此特別在4天連假的26、27日舉辦「霧峰盛典—霧峰美食節、秋夜爵醒祭」活動，結合霧峰的在地美食和爵士音樂，歡迎民眾前往。

包括參山國家風景區管理處長、水土保持署台中分署、立法院民主議政園區中南部服務中心等都共同協辦此活動，活動地點就在立法院民主議政園區的民主草坪。

參山國家風景區管理處長長曹忠猷說，兩天的活動從午餐、下午茶和晚餐，都是霧峰在地美食。霧峰交通方便，現又有國旅平日住宿補助，適合全家人在秋節時來順遊霧峰。

霧峰文化觀光協會理事長孫崇傑說，活動希望也把在地的美食推廣出去，像是霧峰區農會推廣的黑翅鳶米就做出了海鹽冰淇淋，清酒也製作出冰淇淋。

廚師楊程幃也用一桌菜介紹霧峰「有什麼好吃的」述說這些食物從哪兒來，以及它們和這片土地之間有什麼關係。他想把料理當成是一座橋，連結餐桌、農田和自然。