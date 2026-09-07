中捷藍線車廂外觀票選9月10日開跑 3款造型比人氣

台中捷運藍線車廂外觀票選活動將於10日開跑，台中市長盧秀燕今天表示，藍線與綠線作法不一樣，將藍線車廂外觀交由市民票選決定，選出自己心中最喜歡的藍線車廂造型。

台中市捷運工程局今天舉行「台中捷運藍線電聯車外觀票選活動」記者會，會中宣布將於9月10日至10月9日邀請民眾，針對精選出的3款車廂造型，到官方平台線上投票，有機會抽中iPhone、平板電腦、限量客製悠遊卡鑰匙圈等154個獎品。

盧秀燕表示，台中捷運綠線大約18公里，有18輛列車；而藍線大約24公里，因為是台中最大的捷運路線之一，預估運量較大，將打造28輛列車，若整個工期能夠如期如質，預計民國123年完工。

盧秀燕會後接受媒體聯訪，被問到交通部明年捷運建設計畫經費453億元，台中市只分到45億元。她表示，中央政府明年補助捷運預算經費暴增5、6倍，但給台中市的經費比原來依約少了一半，大約少了45億或46億元，中市府會繼續爭取。

盧秀燕表示，希望雙方能夠依約而行，因為一條捷運的核定，中央與地方政府各要分擔多少比率有其規定，應按照核定內容執行。以捷運藍線而言，中市府負擔54.34%，中央政府負擔45.66%，台中市願意負擔過半比率，顯示中市府打造捷運的決心。

盧秀燕強調，基本上，她不太擔心中央不給錢，因為這都有公文書記載，只是擔心慢了，希望中央能夠展現執行力，讓經費順利到位，讓每個縣市，不只是台中市，都能依照當初核定的方式來進行。中部地區這麼大一個區塊需要捷運，不但是中部最重要的施政目標，也應該是國家發展最重要的目標之一。