南投竹山大士爺火化現「駿馬」 地方稱奇：頭一遭

9月10日「鬼門關」，南投竹山「大士爺文化祭」昨晚進行火化大士爺祭儀，有信眾捕捉到烈焰輪廓，宛若一匹昂首奔騰的駿馬，而因今年適逢「丙午火馬年」，地方民眾驚嘆稱奇，透露過去3年都有人拍下觀世音顯像，火焰駿馬是頭一遭。

竹山正覺寺創建自清咸豐8年（1858年），主祀觀音大士，至今已有168年歷史，而大士爺是觀世音菩薩在農曆七月的化身，每年農曆七月廿三「大士爺聖誕」舉辦一連3天的大士爺文化祭，成當地指標性宗教慶典，每年吸引數萬信眾參香。

今年「大士爺文化祭」於本月4日（五）登場，為期3天活動，昨晚進行壓軸的「神聖大士爺祈福升天」火化祭儀，現場大批信眾朝聖觀看，更有人在火化紙紮大士爺神像時，拍下烈焰火光輪廓形似一匹昂首奔騰的駿馬，令眾人驚嘆稱奇。

而拍下火焰駿馬的何姓男子說，當時火化紙紮大士爺神像已近尾聲，他原本準備離去，但見熊熊火光突萌生拍下來的念頭，便拿手機拍照記錄，沒想到，拍起來猶如一匹馬就分享給廟方。由於駿馬姿態鮮明，且適逢「火馬年」也引發討論。

地方透露，過去3年大士爺火化時顯像為觀世音菩薩，今年像呼應火馬年，頭一遭出現駿馬，也像大士爺騎馬化身回歸觀音本尊，挺玄的。正覺寺主委籃志文則說，每個人對顯像看法不同，但能讓民眾認識了解傳統信仰文化，也是好事一樁。

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竹山正覺寺於每年農曆七月廿三為大士爺聖誕舉辦「大士爺文化祭」，為當地宗教盛事。圖／正覺寺提供