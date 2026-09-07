眺望大甲溪、火炎山 台中神岡新庄休憩園道將升級明年一月完工

台中神岡將有新景點！新庄休憩園道將投入980萬元「升級」，立委楊瓊瓔爭取農業部農村發展及水土保持署台中分署經費，從步道、綠地、停車場一路改造到觀景平台，還把「水管」、「貓頭鷹」等在地元素變成園區亮點，未來可眺望大甲溪、火炎山，可吸引潭雅神綠園道遊客順遊新庄，工程預計9月15日開工，明年1月15日完工。

立委楊瓊瓔與中市議員羅永珍、吳呈賢今天辦理「神岡區新庄里新庄子段休憩園道周邊環境改善工程」施工前說明會，農村發展及水土保持署台中分署、市府觀旅局、神岡區長梁益明，新庄里長張育豪、新和宮主委王永樑、新庄里社區發展協會理事長藍秀惠等單位代表與會。

市府觀旅局主秘廖偉志說明，這次改善範圍位於和睦路358巷及周邊綠地，土地由台中市政府及神岡區公所管理，工程經費980萬元，將做停車空間鋪面改善、綠帶休憩點營造、環狀步道及觀景平台優化，辦理既有座椅移設、美化及植栽綠帶改善，同時增設休憩花架、指示牌等設施，預計9月15日開工、明年1月15日完工。

廖偉志指出，工程設計特別融入地方特色，將早年水管文化轉化為設計語彙，搭配貓頭鷹意象及荔枝樹等元素，設置水管語彙解說牌、蛋形桌椅及貓頭鷹意象設施；植栽則規劃荔枝、無患子、緬梔、月橘及錫葉藤等，透過多層次植栽增加綠意與生態景觀。

新庄里長張育豪感謝楊委員爭取中央980萬元經費挹注，期待工程完成後，進一步結合社區導覽、市集及農村體驗等活動，讓遊客不只是「來看風景」，也能深入認識新庄的歷史、人文及產業特色。新和宮主委王永樑表示，休憩園道周邊環境改善後，可望串聯新和宮廟後方的蓮荷生態池、既有步道及新設休憩空間，形成更完整的休閒動線。

羅永珍表示，新庄休閒園道周邊有優美自然景觀，觀景平台可眺望大甲溪及火炎山。她建議，完工後可進一步結合地方農業特色，利用假日舉辦小農市集，提供神岡在地農民展示、銷售農產品的平台。

吳呈賢表示，新庄里部分休憩空間、步道及公共設施過去較為零散，這次工程從停車空間、步道、綠帶到觀景平台進行整體規劃，改善居民日常休憩環境，也希望進一步提升新庄的觀光條件，讓外地遊客來到神岡時，除了潭雅神綠園道外，也能深入新庄、認識地方特色。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益肯定工程設計融入地方特色，以「水管」及「貓頭鷹」意象搭配荔枝樹等在地元素，增加綠帶植栽、休憩座椅、及環狀步道等設施。後續將爭取約2000萬元第二期經費，推動林間古棧道（挑水古道）、區域意象、既有觀景平台鋼構階梯銜接挑水古道、古井區及軍事倉儲環境營造，及導覽解說牌等建設。