中捷藍線車廂外觀你決定 「票投3款設計」還有機會抽iPhone

台中捷運藍線動工，預計2034年全線通車，台中市府將於9月10日至10月9日推出「中捷藍線電聯車外觀票選活動」，精選3款融合台中在地意象的車廂造型，邀全國民眾到官方平台線上投票，選出最具代表性的藍線風貌。台中市長盧秀燕表示，「捷運台中、勢在必行，捷運的美好我們一起來實現」。

中捷藍線車廂外觀票選活動今舉辦記者會，盧秀燕表示，台中第一條捷運綠線設計、規畫由市府主導，捷運藍線則開放車廂設計讓市民票選。中捷綠線全線共18座車站，規劃18個列車，中捷藍線長達24.78公里，共設置20座車站，是串聯海線與市區的交通動脈，與既有的綠線交會形成台中「黃金十字路網」，預估通車後運量會很高，因此規劃28個列車。

盧秀燕提到，中捷藍線機電系統工程已順利開工設計，高架段土建施工標也陸續順利決標與動工，目前工程順利，預計2034年通車，下一個市長任內可以完工。

盧秀燕說，中捷綠線通車累計迄今已有7200萬人次搭乘，平均每天5萬人搭乘，台中要像雙北一樣，捷運四通八達。盧最後喊「捷運藍線、上籃成功」，她說，現場看到多數人都穿藍色的，除了捷運上籃成功，也祝在座各位都上籃成功。

捷工局長蘇瑞文表示，票選推出3款電聯車外觀設計，均以台中城市特色為發想，融入不同的城市意象。「山海脈動」款式以台中精密機械產業及半八角造型為設計概念，展現台中產業發展特色；「輕盈翼展」款式取材自台中國家歌劇院曲牆流線及台中港飛鳥意象，呈現城市向外延伸、展翅高飛的意象；「城藍並行」款式則以台中捷運「黃金十字路網」為發想，象徵藍線與綠線串聯後，城市交通更加便捷。

捷工局指出，票選活動為期一個月，民眾可在官方平台投票，有機會抽中iPhone、平板電腦及限量客製悠遊卡鑰匙圈等154個好禮，活動也提供車廂3D AR濾鏡供民眾拍照互動，提前感受藍線電聯車的風采。

台中市府將於9月10日至10月9日推出「中捷藍線電聯車外觀票選活動」，精選3款融合台中在地意象的車廂造型，邀全國民眾到官方平台線上投票。記者余采瀅／攝影