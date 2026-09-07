台中海洋館中秋回饋鄰里！清水、梧棲1400張免費門票 9月9日開搶

迎接中秋，台中海洋館回饋地方，將於9月25日舉辦「中秋回饋‧相聚海洋」清水與梧棲區民專屬免費入館日，當天釋出1400個名額全額招待清水和梧棲人，自9月9日上午9時起於官方售票網全面開放登記，額滿為止。

台中海洋館表示，館舍坐落於清水區，與梧棲港區生活圈緊密相鄰，中秋節是團圓時刻，館方規劃在地睦鄰專場，邀請清水與梧棲的在地鄉親走進館內團聚交流；未來也將秉持在地共好初衷，逐步研擬海線各區專屬的交流活動，讓更多中部鄉親走進海洋館。

活動當天全館開放參觀。台中海洋館打破傳統水族館厚重玻璃的阻隔感，規劃開放式展示設計。訪客可近距離看見魟魚掠過水面的流暢弧度、聽見生物活動時拍打水聲的聲音。台中海洋館企劃部副理林真表示，拿掉厚玻璃，不是為了讓人伸手碰水，而是要把人與海洋生物的距離拉到最近。當孩子能看清牠的一呼一吸，好奇與尊重就會自然發生。

為維護參觀品質與空間安全容留，9月25日活動當天劃分7個梯次，上午9時30分至下午4時30分，每小時一場，每場限額200名。設籍台中市清水區、梧棲區的居民，可於9月9日上午9時起，至台中海洋館官方售票平台「敦親睦鄰專區」選定梯次並填寫身分證字號，即可取得入場 QR Code；活動當天憑 QR Code 並出示含有照片身分證件查驗入場。

考慮到在地長輩不便使用網路，館方當日特別保留50個現場名額，長者憑身分證正本於每個場次開始前至入口處領取號碼牌入場（限本人排隊，換完為止）。6歲以下幼兒及持有身心障礙手冊鄉親則免預約入場。