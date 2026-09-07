快訊

外國人低消1600元！東京93年串燒老店設天價門檻 日人嚇：太嚴了吧

昔房仲金童吸金2.5億逃亡7年 落網重判後傳因流感猝逝

父遺囑事業給女友 子女怒控遭洗腦…法官一關鍵判有效

聽新聞
0:00 / 0:00

台中海洋館中秋回饋鄰里！清水、梧棲1400張免費門票 9月9日開搶

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中海洋館沉浸式巨幅光影投影，邀請清水、梧棲鄉親9月25日免費入館體驗海洋之美。圖／台中海洋館提供
台中海洋館沉浸式巨幅光影投影，邀請清水、梧棲鄉親9月25日免費入館體驗海洋之美。圖／台中海洋館提供

迎接中秋台中海洋館回饋地方，將於9月25日舉辦「中秋回饋‧相聚海洋」清水與梧棲區民專屬免費入館日，當天釋出1400個名額全額招待清水和梧棲人，自9月9日上午9時起於官方售票網全面開放登記，額滿為止。

台中海洋館表示，館舍坐落於清水區，與梧棲港區生活圈緊密相鄰，中秋節是團圓時刻，館方規劃在地睦鄰專場，邀請清水與梧棲的在地鄉親走進館內團聚交流；未來也將秉持在地共好初衷，逐步研擬海線各區專屬的交流活動，讓更多中部鄉親走進海洋館。

活動當天全館開放參觀。台中海洋館打破傳統水族館厚重玻璃的阻隔感，規劃開放式展示設計。訪客可近距離看見魟魚掠過水面的流暢弧度、聽見生物活動時拍打水聲的聲音。台中海洋館企劃部副理林真表示，拿掉厚玻璃，不是為了讓人伸手碰水，而是要把人與海洋生物的距離拉到最近。當孩子能看清牠的一呼一吸，好奇與尊重就會自然發生。

為維護參觀品質與空間安全容留，9月25日活動當天劃分7個梯次，上午9時30分至下午4時30分，每小時一場，每場限額200名。設籍台中市清水區、梧棲區的居民，可於9月9日上午9時起，至台中海洋館官方售票平台「敦親睦鄰專區」選定梯次並填寫身分證字號，即可取得入場 QR Code；活動當天憑 QR Code 並出示含有照片身分證件查驗入場。

考慮到在地長輩不便使用網路，館方當日特別保留50個現場名額，長者憑身分證正本於每個場次開始前至入口處領取號碼牌入場（限本人排隊，換完為止）。6歲以下幼兒及持有身心障礙手冊鄉親則免預約入場。

梧棲 台中海洋館 免費 中秋 清水區

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華信航空推出「澎湖感謝季」折扣碼活動 首周機票限量6折起

Coupang 酷澎前進 WirForce 2026！首購抽 WirForce 門票、現場千份盲盒與澎友冰飲驚喜登場

香港破邊洲步道開放預約 首日1800人逾半爽約 遊客讚流程簡便

海生館鳳頭海鸚鵡寶寶誕生 軍人優惠延長至9月底

相關新聞

台中海洋館中秋回饋鄰里！清水、梧棲1400張免費門票 9月9日開搶

迎接中秋，台中海洋館回饋地方，將於9月25日舉辦「中秋回饋‧相聚海洋」清水與梧棲區民專屬免費入館日，當天釋出1400個名額全額招待清水和梧棲人，自9月9日上午9時起於官方售票網全面開放登記，額滿為止。

中捷藍線車廂外觀你決定 「票投3款設計」還有機會抽iPhone

台中捷運藍線動工，預計2034年全線通車，台中市府將於9月10日至10月9日推出「中捷藍線電聯車外觀票選活動」，精選3款融合台中在地意象的車廂造型，邀全國民眾到官方平台線上投票，選出最具代表性的藍線風貌。台中市長盧秀燕表示，「捷運台中、勢在必行，捷運的美好我們一起來實現」。

影／知名沙鹿景觀步道公廁出口人車視線被擋險象 中市觀旅局將改善

台中沙鹿景觀步道假日遊客多，高速公路高架橋下步道有特色，被稱為台版迷你萬里長城，但公廁出口緊鄰下坡道路　遊客走出廁所後視線被擋，若未確認有無來車易發生危險；台中市府觀旅局表示將盡速派員辦理現地會勘，邀相關單位檢視動線安全，優先評估調整或拆除部分塑木屏風、降低高度等改善措施，強化人車通視性。

星期評論／台中少年犯罪激增 資料斷鏈恐錯失輔導

台中市少年犯罪三年暴增六成，去年少年疑犯達二千一百零二人，其中詐欺犯罪占比逾三成居冠，傷害、竊盜案件也明顯增加；但審計部揭露，市警局去年上半年竟有二千七百五十四筆高關懷少年資料未匯入系統，另有一千九百四十三筆盤查紀錄未提供少輔會運用，合計近四千七百筆資料「斷鏈」，警政與少年輔導系統資訊未能有效銜接，恐錯失偏差少年早期介入時機。

台中州廳砸7億整修當辦公室 遭質疑效益低

國定古蹟台中州廳經中市府六年修復，文化局八月底已入駐辦公，議員批評，花近七億元整修古蹟，只解決市府辦公租金問題，卻沒帶動中西區發展。文化局指出，已規畫藝文展覽空間，部分空間將引進民間商業活力，進一步帶動區域發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。