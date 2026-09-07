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民代爭取延管工程 解決台中外埔山美路低水壓與無水可用困境

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔區山美路沿線及「天下一家」社區長年面臨自來水管線未串接、水壓不足等困境。台中市議員施志昌接獲水美人關懷協會理事長陳建錩陳情後，今天會同台灣自來水公司現場會勘。圖／施志昌服務處提供
台中市外埔區山美路沿線及「天下一家」社區長年面臨自來水管線未串接、水壓不足等困境。台中市議員施志昌接獲水美人關懷協會理事長陳建錩陳情後，今天會同台灣自來水公司現場會勘。圖／施志昌服務處提供

台中市外埔區山美路沿線及「天下一家」社區長年面臨自來水管線未串接、水壓不足等困境。台中市議員施志昌接獲水美人關懷協會理事長陳建錩陳情後，今天會同台灣自來水公司第四區管理處大甲營運所主任黃敏華現場會勘。自來水公司將投入約500萬元工程經費，施作640公尺的自來水延管工程，今天進場施工，預計10天內完工，解決在地居民長年用水不便問題。

台中市議員施志昌表示，過去立委蔡其昌積極為大甲及外埔地區爭取數千萬元汰換老舊管線，工程順利。本次利用該汰換工程所剩餘的約500萬元款項，感謝自來水公司大甲營運所關心在地民生需求，規劃將山美路自三清總道院一路延伸至「天下一家」社區延管串接。

施志昌指出，山美路沿線因戶數較少，以往若由住戶自費申請延管負擔極高，導致從三清總道院至天下一家這段路程長期缺乏主幹管線銜接。本次延管工程完成後，能將管線與天下一家社區既有管線串聯、使兩側管線連通，更能有效平衡區域水壓，大幅提升當地居民的用水品質與穩定度。

水美人關懷協會理事長陳建錩表示，外埔區水美里山美路一段長期有部分住戶缺乏自來水管線，社區高處常面臨水壓不穩的困擾，感謝施志昌議員與蔡其昌立委關心地方需求、積極協調爭取，將這段缺漏的管線補齊，使整體供水線路更趨完整，讓居民未來能享有穩定的用水環境。

自來水公司大甲營運所主任黃敏華說明，山美路從二崁路交叉口至三清總道院及天下一家社區附近，約有640公尺路段過去無自來水主管線。因該區住戶較少，若單靠民眾自行申請延管，費用相當昂貴且難以達到公費補助標準。

黃敏華表示，自來水公司善用先前大甲區管線汰換工程的剩餘款項，總計投入約500萬元經費，埋設口徑200公釐的延性鑄鐵管（DIP）。

台中 工程 施志昌

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