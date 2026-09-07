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2026台中海洋觀光季10月3、4日登場 全台最高媽祖雕像大安亮相

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2026台中海洋觀光季」配合媽祖雕像落成，將於10月3日至4日在大安港媽祖文化園區登場。圖／台中市觀旅局提供
「2026台中海洋觀光季」配合媽祖雕像落成，將於10月3日至4日在大安港媽祖文化園區登場。圖／台中市觀旅局提供

「2026台中海洋觀光季」配合大安媽祖雕像落成，將於10月3日至4日在大安港媽祖文化園區登場，安排十鼓擊樂團、明華園戲劇總團、嗨安祭三大活動；台中市觀旅局表示，雕像連同基座達53.6公尺，成為台灣本島最高的媽祖雕像。

台中市觀旅局長陳美秀表示，等待14年的台中海線大安港媽祖文化園區， 10月3日上午10時將舉行媽祖雕像落成捐贈典禮暨活動開幕式，規劃一系列豐富的周邊活動，揭開海線最吸睛的觀光地標媽祖雕像。今年台中海洋觀光季邀請國寶級團隊獻藝，10月3日「十鼓擊樂團」將帶來「鼓海朝聖」擊鼓演出，當晚由「明華園戲劇總團」帶來經典大戲「蓬萊大仙」。

10月4日以年輕人最喜歡的音樂祭形式登場，「嗨安祭」音樂祭串聯盛會！音樂季邀請多組知名樂團與實力派歌手接力現場演唱；現場更集結熱鬧的「戶外文創市集」與特色美食攤位，及台中的糕餅市集。

台中市風景區管理所表示，活動兩天同步推出精緻的「品茗」與「品酒」體驗活動，精選台中在地優質茶葉與特色酒莊佳釀，在專業講師帶領下細細品味台中的風情萬種，在海浪聲中享受愜意的下午時光。品茗品酒體驗活動報名資訊可洽「大玩台中」FB，名額有限，報名只到9月25日下午5時止。

台中 觀光 媽祖

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