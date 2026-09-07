影／知名沙鹿景觀步道公廁出口人車視線被擋險象 中市觀旅局將改善

台中沙鹿景觀步道假日遊客多，高速公路高架橋下步道有特色，被稱為台版迷你萬里長城，但公廁出口緊鄰下坡道路 遊客走出廁所後視線被擋，若未確認有無來車易發生危險；台中市府觀旅局表示將盡速派員辦理現地會勘，邀相關單位檢視動線安全，優先評估調整或拆除部分塑木屏風、降低高度等改善措施，強化人車通視性。

台中市觀旅局表示，本案簡易公廁設置係為提升遊憩服務品質，針對出入口鄰接產業道路需改善情形，觀旅局將盡速派員辦理現地會勘，並邀集相關單位檢視動線安全，優先評估調整或拆除部分塑木屏風、降低高度等改善措施，強化人車通視性。

沙鹿休閒景觀步道近年成為海線熱門休閒景點，平常晨昏運動民眾多，假日更有遊客到訪；此休閒景觀步道及通往台中都會公園的登山路線，原本缺乏公廁，遊客如廁不便。後經民意代表邀集相關單位會勘爭取，由市府在台灣大道六段726巷旁設置簡易公廁。

台中市觀旅局2022年設置解決遊客如廁不便的簡易公廁，卻因出口緊鄰狹窄且上下坡產業道路，且有屏風遮蔽視線，遊客如廁後如果未注意有無來車，突然走到道路，下坡車輛常緊急減速閃避很危險。

中市議員陳廷秀接獲當地民眾通報指出，公廁設置後，方便問題雖然解決，但公廁前方是一條4米寬不到、通往台中都會公園的產業道路，位上下坡路段，早上和傍晚都是民眾運動與車輛往來頻繁時段，人車多。前里長鄭啓霖表示，公廁出口與道路之間幾乎沒有緩衝空間，外圍又設置大片塑木屏風，遮住行人與駕駛雙方視線，遊客從公廁步出時，不易看到下坡來車，車輛下坡行經此處，也常因屏風遮擋，遊客突然出現在道路上才發現，駕駛急踩煞車或閃避的險象環生。