聽新聞
0:00 / 0:00
台中州廳砸7億整修當辦公室 遭質疑效益低
國定古蹟台中州廳經中市府六年修復，文化局八月底已入駐辦公，議員批評，花近七億元整修古蹟，只解決市府辦公租金問題，卻沒帶動中西區發展。文化局指出，已規畫藝文展覽空間，部分空間將引進民間商業活力，進一步帶動區域發展。
台中州廳建於一九一三年，距今有一一三年歷史，中市府投入近七億元，歷經六年、分兩期工程修復，重現馬薩式屋頂宏偉氣勢，上月卅日啟用，中市文化局一百六十名員工進駐辦公。民進黨議員黃守達批評，台中州廳是中區重要的歷史地標之一，更是帶動舊城再生重要節點，中區發展經不起一拖再拖。
文化局長陳佳君指出，後續將逐步開放公共展演空間並搭配歷史導覽，同時串連周邊近卅處文化資產丶歷史建築、中西區老屋共同發展，形成文化街廓。她說，「人來了、錢潮就來了」，就是另一個復甦開始，市府秉持守護初心，將珍貴文資自然融入市民生活與舊城發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。