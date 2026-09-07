台中州廳砸7億整修當辦公室 遭質疑效益低

國定古蹟台中州廳經中市府六年修復，文化局八月底已入駐辦公，議員批評，花近七億元整修古蹟，只解決市府辦公租金問題，卻沒帶動中西區發展。文化局指出，已規畫藝文展覽空間，部分空間將引進民間商業活力，進一步帶動區域發展。

台中州廳建於一九一三年，距今有一一三年歷史，中市府投入近七億元，歷經六年、分兩期工程修復，重現馬薩式屋頂宏偉氣勢，上月卅日啟用，中市文化局一百六十名員工進駐辦公。民進黨議員黃守達批評，台中州廳是中區重要的歷史地標之一，更是帶動舊城再生重要節點，中區發展經不起一拖再拖。

文化局長陳佳君指出，後續將逐步開放公共展演空間並搭配歷史導覽，同時串連周邊近卅處文化資產丶歷史建築、中西區老屋共同發展，形成文化街廓。她說，「人來了、錢潮就來了」，就是另一個復甦開始，市府秉持守護初心，將珍貴文資自然融入市民生活與舊城發展。