星期評論／台中少年犯罪激增 資料斷鏈恐錯失輔導

台中市少年犯罪三年暴增六成，去年少年疑犯達二千一百零二人，其中詐欺犯罪占比逾三成居冠，傷害、竊盜案件也明顯增加；但審計部揭露，市警局去年上半年竟有二千七百五十四筆高關懷少年資料未匯入系統，另有一千九百四十三筆盤查紀錄未提供少輔會運用，合計近四千七百筆資料「斷鏈」，警政與少年輔導系統資訊未能有效銜接，恐錯失偏差少年早期介入時機。

審計部最新審核報告指出，台中市少年疑犯人數從三年前一千三百一十二人增至去年的二千一百零二人，增幅達六成。依警察機關防制少年犯罪工作計畫規定，警察機關查獲學生涉毒或涉詐，應在五日內通報校外生活輔導會，轉知學校加強輔導。

不過，去年一千二百九十七件應通報案件中，仍有十三件未依限通報；少輔會受理少年轉介案件後，也有二十四件未在十四日內完成開案評估。審計部認為，相關案件時效控管仍待加強。

此外，警政署早已啟用「少年犯罪防制暨輔導系統」，作為警政與少年輔導資訊整合平台，但審計發現，市警局遲至去年九月，仍未將一月至六月累計二千七百五十四筆高關懷少年清冊資料匯入系統；同期一千九百四十三筆盤查紀錄，也未提供少輔會作為輔導評估參考。

少年偏差行為具高度時效性，若警政端掌握少年涉入高風險環境的資訊，卻未能即時轉介、共享，教育與社工系統便可能錯失介入時機。尤其詐欺犯罪持續居少年犯罪首位，犯罪集團利用網路吸收少年擔任車手、收簿手等問題受關注，資訊延遲更可能讓防制網出現缺口。

少年事件處理法近年推動「行政輔導先行」，希望透過早期輔導，避免少年過早進入司法程序並被貼上標籤。但審計報告凸顯，制度能否發揮功能，關鍵仍在第一線通報是否即時、資訊能否完整流通，以及跨單位能否有效協作。

市警局與少輔會已針對缺失提出建置控管機制、補登資料等改善措施。審計部則要求檢討改進，強化通報、開案評估時效及資訊整合。少年犯罪人數持續攀升之際，如何補上警政、教育與社政之間的資訊缺口，避免輔導機制淪為紙上作業，也成為台中市少年犯罪防制的一大考驗。