台中和平區長、區民代表和里長選舉共43人登記 首次全部無黨登記

11月28日九合一選舉，台中市原住民自治區和平區的區長、區民代表與里長選舉共43人登記，全部都以無黨籍身分參選。地方人士表示，這是史無前例情形，地方人士分析，和平區選舉依靠長期人情互動、服務口碑，政黨色彩不明顯，也非參選者考慮重點。

和平區區民代表羅清耀，在這屆選區代表時以國民黨參選，年底選舉他要參選和平區長，改以無黨籍參選，他說因為族群融合等選舉考量改無黨籍參選。

和平區這次共有區長、區民代表及里長等20席公職人員名額，區長目前有現任區代表林吉財、羅清輝、吳天祐及前台中縣議員陳文書、警員簡正忠等5人參選。

和平區民代表，第一選區（南勢、天輪、博愛）應選5席，有現任陳志勇（主席）、蕭有祥、徐裕傑、葛榮正4人及呂寶元、王嘉盛、管慧莉等共7人參選；第二選區（自由、達觀、中坑）應選3席，有楊淑青（現任副主席）、黃柏瑞、林俊祥、陳啟棟、王子壬、陳玉山等6人參選；第三選區（梨山、平等）應選3席，有現任林永富、詹森2人及羅方妏、林秀玉、蔡睿詮、廖昌本等6人參選。