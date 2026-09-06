中市府率隊東莞台博會創商機 企業讚官方加持：對企業直接加分！

台中市政府由副市長鄭照新帶領17家台中企業赴東莞參加「2026東莞台灣名品博覽會」昨已返台，參與廠商之一的宏竝企業董事長蕭明峯今大為肯定市府為這項活動的付出，表示能由市府官員帶領參與，無論在廠商的形象、產品的價值以及與當地企業的接觸都是直接加分，讓他為此行豎起大拇指。

宏竝是位在大里的金屬家具、家飾品與家庭五金衛浴用品製造商，9年前聘請丹麥設計自創品牌「DesignBite」切入全球市場，屬於台中在地企業的隱形冠軍。

近日一款由醫療廢棄物和廢棄地毯回收再製造的椅子，因具循環經濟概念和極佳的設計感，由台灣設計研究院頒發「金點設計獎」肯定。

蕭明峯說，品牌之路非常辛苦，是一場資金與人才、行銷都需到位的持久戰，很幸運能在這條道路上獲得台中市政府的協助，讓他們感覺被拉了一把。尤其是由市府的副市長鄭照新、經發局長張峯源和工策會總幹事陳學聖親自帶隊，在展場上更如同有官方保證的加值效果，每天的產品詢問度都很高。十分期待未來這類的活動還能更多，讓政府和企業結合一起打拚。

「東莞台灣名品博覽會」3日至6日在廣東現代國際展覽中心舉辦，市府表示，面對美國關稅及地緣政治等外部經貿環境變化，特別由市副市長鄭照新率領17家台中企業共同參展，並設置「台中形象館」，透過產品展示、商務交流及產業鏈結，主動接觸買主及潛在合作夥伴，爭取合作、投資與訂單，協助台中企業拓展多元市場、開創接單新商機。

鄭照新說，東莞製造業聚落完整，長期為台商重要布局據點，具備深厚產業鏈結及市場基礎。希望藉由大型展會平台，讓優質的台中產品直接接觸更多買主及潛在合作夥伴，不只「把產品帶出去」，更要協助企業「把訂單帶回來」，持續為台中產業開拓更多元市場。

台中市政府由副市長鄭照新帶領17家台中企業赴東莞參加「2026東莞台灣名品博覽會」。圖／蕭明峯提供

台中市政府由副市長鄭照新帶領17家台中企業赴東莞參加「2026東莞台灣名品博覽會」。圖／蕭明峯提供

宏竝企業一款由醫療廢棄物和廢棄地毯回收再製造的椅子，因具循環經濟概念和極佳的設計感，由台灣設計研究院頒發「金點設計獎」肯定。。圖／蕭明峯提供