中火燃氣機組商轉在即 盧秀燕：支持增氣但配套須拆煤

台中市長盧秀燕今天表示，減煤拆煤是她8年最重要的使命。她支持中央增加天然氣機組，但配套一定要拆除燃煤機組。台中電廠燃氣機組即將商轉，10月啟動燃煤1、2機組拆除工程。

盧秀燕今天出席國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議會副議長顏莉敏問政說明會，會前她接受媒體聯訪有關上週行政院長卓榮泰到台電台中電廠視察燃氣機組一事。

盧秀燕指出，減煤拆煤本就是她8年任內最重要的使命，要還中部人好空氣，保護中部民眾的健康。8年來，台中市政府團隊、立委、市議員的奮鬥以及許多民眾的意志，一起改善空污。她上任時，中火一年要燒1600萬公噸的煤，現在只能燒1100萬公噸的煤。

盧秀燕表示，她支持中央要增加天然氣機組，不過配套一定要拆除燃煤機組。她憂心中央只增氣不拆煤，屆時改善的空氣就會功虧一簣。近日她將帶隊到中火視察，了解拆煤減煤的保證以及進度。

卓榮泰4日到台電台中電廠視察燃氣機組，他承諾2034年完成「以氣換煤」，達到台中電廠無煤供電。台電公司表示，台中電廠新燃氣一期1、2號機組將在今年9月底、明年3月正式商轉，10月正式啟動既有燃煤1、2號機拆除工程。