快訊

姓名曝光！29歲台男涉嫌赴日當車手被設局逮捕 老翁遭詐2000萬日圓

美伊衝突落幕油價崩跌？美財長預言40美元 網諷：畫大餅救債市

彰化縣長王惠美未出席魏平政競總成立大會 魏平政：繼續等下去

聽新聞
0:00 / 0:00

中火燃氣機組商轉在即 盧秀燕：支持增氣但配套須拆煤

中央社／ 台中6日電

台中市長盧秀燕今天表示，減煤拆煤是她8年最重要的使命。她支持中央增加天然氣機組，但配套一定要拆除燃煤機組。台中電廠燃氣機組即將商轉，10月啟動燃煤1、2機組拆除工程。

盧秀燕今天出席國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議會副議長顏莉敏問政說明會，會前她接受媒體聯訪有關上週行政院長卓榮泰到台電台中電廠視察燃氣機組一事。

盧秀燕指出，減煤拆煤本就是她8年任內最重要的使命，要還中部人好空氣，保護中部民眾的健康。8年來，台中市政府團隊、立委、市議員的奮鬥以及許多民眾的意志，一起改善空污。她上任時，中火一年要燒1600萬公噸的煤，現在只能燒1100萬公噸的煤。

盧秀燕表示，她支持中央要增加天然氣機組，不過配套一定要拆除燃煤機組。她憂心中央只增氣不拆煤，屆時改善的空氣就會功虧一簣。近日她將帶隊到中火視察，了解拆煤減煤的保證以及進度。

卓榮泰4日到台電台中電廠視察燃氣機組，他承諾2034年完成「以氣換煤」，達到台中電廠無煤供電。台電公司表示，台中電廠新燃氣一期1、2號機組將在今年9月底、明年3月正式商轉，10月正式啟動既有燃煤1、2號機拆除工程。

盧秀燕 中火 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／盧秀燕提中火燃煤：拆煤就是我8年任內最重要使命

影／蔣萬安長子升學爭論 盧秀燕：攻擊孩子非常不好的示範

民生負擔、物價穩定、選舉考量…十月電價「調漲機會很低」

台中市長盧秀燕關切基隆淹水災情 跨縣市馳援抽水機今早出發

相關新聞

每公斤5元…小花蔓澤蘭入侵 南投祭「懸賞」全民拔蔓

林保署南投分署昨天舉辦「拔蔓護林，手護家園」小花蔓澤蘭防治活動，吸引超過二百五十名民眾參與，透過拔蔓體驗、外來植物辨識及薰香DIY，認識外來入侵種對山林生態的威脅，南投分署也以每公斤五元收購，鼓勵民眾加入防治行列。

中市府率隊東莞台博會創商機 企業讚官方加持：對企業直接加分！

台中市政府由副市長鄭照新帶領17家台中企業赴東莞參加「2026東莞台灣名品博覽會」昨已返台，參與廠商之一的宏竝企業董事長蕭明峯今大為肯定市府為這項活動的付出，表示能由市府官員帶領參與，無論在廠商的形象、產品的價值以及與當地企業的接觸都是直接加分，讓他為此行豎起大拇指。

廣角鏡／中秋將至 不二坊再現長龍

中秋佳節腳步逼近，彰化知名蛋黃酥名店「不二坊」再次引爆搶購熱潮。由於電話預購早早額滿，昨天門市開門，店外便湧現數百公尺長的人龍。許多民眾甘願提早數小時攜帶小摺椅、陽傘前來卡位，甚至有不少代購業者前來搶購，盛況空前。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。