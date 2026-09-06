每公斤5元！小花蔓澤蘭入侵 南投祭「懸賞」全民拔蔓

林保署南投分署昨天舉辦「拔蔓護林，手護家園」小花蔓澤蘭防治活動，吸引超過二百五十名民眾參與，透過拔蔓體驗、外來植物辨識及薰香DIY，認識外來入侵種對山林生態的威脅，南投分署也以每公斤五元收購，鼓勵民眾加入防治行列。

每年八月十五日至九月十五日為「全國小花蔓澤蘭防治月」，南投分署表示，小花蔓澤蘭繁殖力及覆蓋力強，容易攀爬、纏繞樹木，阻礙植物光合作用，危害原生生態及農林產業，因此被稱為「綠色殺手」或「綠癌」。

這場活動現場安排拔蔓、外來入侵植物辨識、國產材推廣及歷史文物導覽，讓民眾從實際體驗中了解外來種防治的重要性。薰香DIY將拔除的小花蔓澤蘭轉化為生活用品，增加生態保育的趣味性。

南投分署指出，近年透過政府與民間合作防治，小花蔓澤蘭數量已逐年下降，但仍不能鬆懈，必須從社區及日常生活紮根，避免外來種再次擴散。

為鼓勵全民參與，林業保育署長期收購小花蔓澤蘭及香澤蘭，每公斤五元，總收購量上限八萬公斤，民眾可在指定時間送至各工作站收購駐點。

南投分署提醒，八月至九月是防治重要時期，人工拔除應盡量連根清除，攀附樹木的藤蔓也須處理根部，拔除後妥善集中處理，避免殘留植株重新繁殖。