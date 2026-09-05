號稱全台最高！大安媽祖雕像鷹架拆除露全貌 10月3日正式亮相

歷時14年、斥資約7億元闢建的台中大安港媽祖文化園區，終於完成重大突破！台中市觀旅局證實，園區內備受矚目的媽祖雕像工程已進入最後尾聲，近日施工鷹架陸續拆除後，莊嚴的媽祖雕像全貌已清楚展現，吸引許多當地居民與遊客駐足圍觀；市府預計本月底全面完工，並於10月3日搭配大型活動正式對外亮相。

中市觀旅局指出，這座媽祖雕像由知名藝術家柯建華設計，樣貌特別參考大甲鎮瀾宮「二媽」林默娘雕像。媽祖頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手執如意面向大海，展現守望台中海線的莊嚴姿態。

雕像主體工程極為浩大，整體採用花崗石打造，依序組立多達693塊石材，總重量高達1,170公噸。雕像連同基座高達53.6公尺，完工後將正式成為台灣本島最高的媽祖雕像。

大安媽祖文化園區的興建過程可謂一波三折。該計畫最初由前市長胡志強任內規劃籌備，前市長林佳龍任內完成基座建築。然而，因雕像主體涉及宗教信仰議題，台中市議會當年決議不得動用公務預算興建，市府因而轉向民間尋求捐贈，導致雕像工程一度陷入懸而未決的停擺狀態。

直到興富發文化藝術基金會表達全額捐贈意願，並由民間團體積極促成，這座歷經多方努力的媽祖雕像才得以順利推進並落成。隨著鷹架拆除露出莊嚴面容，不少民眾紛紛稱讚「真的很莊嚴！」，相當期待10月初的正式亮相。