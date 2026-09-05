助攻偏鄉交通！台中暖心企業捐南投2輛幸福GO巴士 拚13鄉鎮市全覆蓋

品茉兒生醫科技今在台中國際會展中心舉行「2026周年大會」，捐贈兩輛「幸福巴士」給南投縣政府。代表受贈的南投縣副縣長王瑞德說，南投縣山地多交通不便，縣府推出「幸福GO巴士」，目前涵蓋10個行政區，感謝企業捐2輛九人座巴士，協助偏鄉完成交通接駁最後一哩路。

大會今天下午2時登場，匯聚近萬名事業夥伴與各界貴賓。品茉兒創辦人暨執行長高子翔在會中回顧品牌五年來的成長，公布品牌進軍亞洲市場的新藍圖，並捐車給南投縣政府。高子翔說，如今品牌規模擴大，企業同步擴大社會責任。「取之於社會，用之於社會，希望這兩輛巴士能持續在南投山區傳遞幸福！」

王瑞德說，南投縣面積占全台九分之一，地廣人稀的特性讓偏鄉交通成為艱巨挑戰。南投最遠的小學與派出所離縣政府車程逾2.5小時，許多長者就醫、學童上學，甚至居民通勤都極度不便，這兩輛九人座巴士將運用在偏鄉「幸福GO巴士」路線，南投鄉親只要預約，就可以公車票價搭乘，對南投鄉親是極其珍貴的資源。

南投縣交通工程及管理所長王丞達說明，南投縣政府為改善偏鄉交通，2024年9月推出「幸福GO巴士」，為9人座以下車輛，採用公車票價費率，8公里是一段票，全票25元、半票13元，最多收到三段票，南投共有13個鄉鎮市，目前幸福GO巴士布局10個行政區、共40輛，累計搭乘近24 萬人。今天捐贈後增至42輛，預計10月可望13鄉鎮市全覆蓋、增至近60輛接駁車。

王瑞德呼籲，希望透過這種公私協力的模式，讓更多民間力量看見偏鄉需求，攜手打造更美好、更幸福的宜居城市。

品茉兒生醫科技今在2026周年大會上，捐贈兩輛「幸福巴士」給南投縣政府。記者趙容萱／攝影