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南投縣政府獲贈2輛幸福巴士 生技業者盼服務偏鄉

中央社／ 台中5日電

南投縣政府今天獲贈2輛幸福巴士，將投入南投偏鄉交通服務，代表受贈的副縣長王瑞德表示，未來2輛幸福巴士，將協助偏鄉民眾就醫、就學、採買及日常洽公。

生技業者品茉兒生醫科技公司今天在台中國際會展中心舉辦週年大會，會中除回顧品牌5年來的成長歷程，也公布下一階段亞洲市場布局，並由品茉兒創辦人暨執行長高子翔代表捐贈2輛幸福巴士給南投縣政府，由王瑞德代表受贈，並頒發感謝狀。

高子翔會後接受媒體聯訪表示，企業走得越遠，就越不能忘記身邊真正需要幫助的人；公益不是做完一場活動，而是把這份關心一站一站接下去。

高子翔說，不只在幸福巴士上的捐贈，也致力偏鄉兒童還有老年照顧，甚至今年也會在不同單位，號召大家取之於社會用之於社會，對社會有些回饋及幫助。

王瑞德表示，南投幅員廣大，約占台灣土地面積的1/9，山區、偏鄉及聚落分布較為分散，最遠的小學距離縣府約3小時。對居民而言，無論是就醫、就學、採買或前往市區辦事，只要缺少合適的交通工具，就可能造成日常生活中的不便。

王瑞德指出，有了這2輛幸福巴士的加入，增加的不只是車輛數量，更是地方交通的服務量能。未來車輛正式投入服務後，將有機會走進更多真正需要交通協助的村里與聚落，讓居民多一項便利、安心的交通選擇。

王瑞德也肯定品茉兒從去年關懷偏鄉兒童，到今年進一步投入居民交通，他強調，偏鄉交通單靠政府很難做到完整，透過政府、企業與民間共同合作，才能讓有限的資源發揮更大的作用，讓服務更貼近居民的實際需要。

南投縣 南投 幸福巴士 偏鄉 生技

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