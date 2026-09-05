快訊

攻擊恐嚇律師！悍女上訴稱「態度良好」保證不再犯 3周後又失控

顧立雄要究責了！證實中科院採購網遭入侵 第一時間竟未察覺

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化市單身聯誼80人解謎闖關 尋覓幸福好姻緣

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所舉辦未婚聯誼，80人在香山步道透過解謎闖關與團隊合作，創造幸福契機。圖／市公所提供
彰化市公所舉辦未婚聯誼，80人在香山步道透過解謎闖關與團隊合作，創造幸福契機。圖／市公所提供

彰化市公所連續舉辦6年的單身聯誼活動，今年有320位單身男女報名，經遴選後由80人、男女各40人參加。今天先在長青大學揭開序幕，由市長林世賢送上祝福，隨後前往香山步道，透過解謎闖關與團隊合作，為單身青年創造幸福契機。

市公所指出，參加未婚聯誼的80人，以31到40歲佔8成居多，學歷多為大學以上，女生報名人數最多的職業為教師、醫護人員與公務人員，男生則為工程師、公務人員與技術人員等。

在香山步道安排的實境解謎及團隊合作任務，考驗參加者的觀察力、邏輯思考及團隊默契，完成上午解謎任務後，參加者前往彰化市蔬食園區享用午餐，體驗在地農業及蔬食文化。

下午返回長青大學，由專業團隊帶領聯誼配對，配對成功者可獲精美配對禮，如果2028年12月31日前結婚者，再加碼2萬元商品禮券。

林世賢表示，市公所不僅為單身男女創造認識彼此的機會，也藉由活動行銷彰化市特色，希望讓更多幸福故事在彰化發生。

彰化市公所舉辦未婚聯誼，80人在淘米在淘米樂蔬食園地展開「午餐約會」。圖／市公所提供
彰化市公所舉辦未婚聯誼，80人在淘米在淘米樂蔬食園地展開「午餐約會」。圖／市公所提供

參加彰化市公所單身聯誼活動的單身男女，分組在香山步道利用手機進行實境解謎＆AR抓寶。圖／市公所提供
參加彰化市公所單身聯誼活動的單身男女，分組在香山步道利用手機進行實境解謎＆AR抓寶。圖／市公所提供

聯誼 單身 彰化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

矽品連續15年助學彰化1800人 今再頒31萬獎學金惠70名學子

1萬8千人湧爆台東森林公園！全國萬人健走大會師熱鬧登場

去年未婚聯誼有成果 彰化奠安媽三聖筊指示「寶斗良緣節」續辦

清大迎2380名大學新鮮人 新生領航營從認識自己出發

相關新聞

助攻偏鄉交通！台中暖心企業捐南投2輛幸福GO巴士 拚13鄉鎮市全覆蓋

品茉兒生醫科技今在台中國際會展中心舉行「2026周年大會」，捐贈兩輛「幸福巴士」給南投縣政府。代表受贈的南投縣副縣長王瑞德說，南投縣山地多交通不便，縣府推出「幸福GO巴士」，目前涵蓋10個行政區，感謝企業捐2輛九人座巴士，協助偏鄉完成交通接駁最後一哩路。

彰化市單身聯誼80人解謎闖關 尋覓幸福好姻緣

彰化市公所連續舉辦6年的單身聯誼活動，今年有320位單身男女報名，經遴選後由80人、男女各40人參加。今天先在長青大學揭開序幕，由市長林世賢送上祝福，隨後前往香山步道，透過解謎闖關與團隊合作，為單身青年創造幸福契機。

彰化禽品節土雞350元吸引搶購 下波還有乳品、豬肉及羊肉登場

「彰化禽品節」今天在員林市三和公園登場，推出雞、鴨等在地禽品料理免費品嘗，原價逾600元的土雞，每隻促銷價只要350元，吸引民眾搶購，原訂限量400隻卻供不應求，緊急加調300隻，後續還有牛乳、豬肉及羊肉接力接棒登場。

不容豬糞臭味壞了欒花黃金大道遊興 彰化縣啟動東螺溪專案稽查

東螺溪欒樹節即將登場，為避免豬糞異味掃人遊興，彰化縣環保局將啟動「東螺溪沿岸畜牧業專案稽查」，將全面加強東螺溪上游及沿岸畜牧場查核，經查獲未妥善處理即排放廢水的違法行為，最高可處2千萬元罰鍰。

比肩Dior、迪士尼！台中購物節勇奪「美國MUSE」創意金獎

台中購物節再傳捷報！繼今年8月奪美國國際商業大獎（IBA）銀獎，台中購物節從全球20多國、逾5000件參賽作品中脫穎而出，勇奪美國「MUSE Creative Awards（繆思國際創意大獎）」整合行銷活動類「金獎」，與Dior、迪士尼等國際大牌並列金獎名單，再次讓世界看見台中。

小花蔓澤蘭入侵山林 南投祭每公斤5元「懸賞」全民拔蔓

林保署南投分署今天舉辦「拔蔓護林，手護家園」小花蔓澤蘭防治活動，吸引超過250名民眾參與，透過拔蔓體驗、外來植物辨識及薰香DIY，認識外來入侵種對山林生態的威脅，南投分署也以每公斤5元收購，鼓勵民眾加入防治行列。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。