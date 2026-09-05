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彰化市單身聯誼80人解謎闖關 尋覓幸福好姻緣
彰化市公所連續舉辦6年的單身聯誼活動，今年有320位單身男女報名，經遴選後由80人、男女各40人參加。今天先在長青大學揭開序幕，由市長林世賢送上祝福，隨後前往香山步道，透過解謎闖關與團隊合作，為單身青年創造幸福契機。
市公所指出，參加未婚聯誼的80人，以31到40歲佔8成居多，學歷多為大學以上，女生報名人數最多的職業為教師、醫護人員與公務人員，男生則為工程師、公務人員與技術人員等。
在香山步道安排的實境解謎及團隊合作任務，考驗參加者的觀察力、邏輯思考及團隊默契，完成上午解謎任務後，參加者前往彰化市蔬食園區享用午餐，體驗在地農業及蔬食文化。
下午返回長青大學，由專業團隊帶領聯誼配對，配對成功者可獲精美配對禮，如果2028年12月31日前結婚者，再加碼2萬元商品禮券。
林世賢表示，市公所不僅為單身男女創造認識彼此的機會，也藉由活動行銷彰化市特色，希望讓更多幸福故事在彰化發生。
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