影／中秋將至排隊熱潮再起！彰化不二坊門口大排長龍

中秋佳節腳步逼近，彰化知名蛋黃酥名店「不二坊」再次引爆搶購熱潮。由於電話預購早早額滿，今日門市開門，店外便湧現數百公尺長的人龍。許多民眾甘願提早數小時攜帶小摺椅、陽傘前來卡位，甚至有不少代購業者與搬運工前來搶購，盛況空前。

隨著排隊人潮聚集與代購價格水漲船高，相關購物亂象也頻頻傳出。近期更有不肖份子看準蛋黃酥商機，在網路社群開設假粉專與「一頁式廣告」，假冒官方名義開放預購。不少民眾匯款後卻遲遲未收到貨，驚覺上當受騙，引發店家關切並已向彰化警分局報案提告。

對此，不二坊業者特別發表律師聲明嚴正澄清，表示店家「絕未授權」任何網路平台、超商或第三方電商進行販售，購買管道僅有官方電話預購與門市現場排隊兩種。警方亦提醒消費者，網路代購陷阱多，切勿輕信來路不明的網購廣告，購買名店美食應透過正規管道，以免破財又吃下品質不明的商品。

不二坊業者特別發表律師聲明嚴正澄清，表示店家「絕未授權」任何網路平台、超商或第三方電商進行販售，購買管道僅有官方電話預購與門市現場排隊兩種。記者黃仲裕／攝影

中秋佳節腳步逼近，彰化知名蛋黃酥名店「不二坊」再次引爆搶購熱潮。由於電話預購早早額滿，今日門市開門，店外便湧現數百公尺長的人龍。記者黃仲裕／攝影