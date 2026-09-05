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彰化禽品節土雞350元吸引搶購 下波還有乳品、豬肉及羊肉登場
「彰化禽品節」今天在員林市三和公園登場，推出雞、鴨等在地禽品料理免費品嘗，原價逾600元的土雞，每隻促銷價只要350元，吸引民眾搶購，原訂限量400隻卻供不應求，緊急加調300隻，後續還有牛乳、豬肉及羊肉接力接棒登場。
「2026彰化畜產嘉年華」系列活動共有4場，結合彰化優質的雞、鴨、羊、牛、豬，除今天的「彰化禽品節」，9月12日及13日在福興穀倉舉辦「彰化乳牛節」，9月20日在大村鄉產銷中心前廣場則有「彰化豚肉節」，9月26日「彰化羊肉節」將在溪湖糖廠壓軸登場，一連4周共5天活動，讓民眾吃得開心、玩得盡興、買得安心。
縣府農業處表示，彰化是畜產大縣，雞鴨飼養數占全國4分之1，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，今天在員林舉辦的「彰化禽品節」活動，首度將雞肉與水禽兩大產業主題結合，透過美食、體驗及促銷活動，讓民眾從「吃、玩、買」認識彰化畜產。
其中最受歡迎的是土雞促銷活動，每隻約4台斤，市價超過600元，活動現場每隻只要350元，原本限量400隻，因搶購人潮踴躍，主辦單位緊急再加碼300隻，仍賣得精光，另有土番鴨每隻重約3台斤，每隻只要200元、3隻更只要500元，買愈多省愈多。
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