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南投縣已成立19個韌性社區 鼓勵防災觀念融入日常

中央社／ 南投縣5日電

南投縣政府今天在南投縣921紀念公園舉辦921震災27周年活動，結合防災體驗、全民防災教育，縣府鼓勵民眾將防災觀念融入日常，並強化社區能更迅速、更有效應變災害。

南投縣國家防災日暨921震災27周年活動，在921紀念公園舉行，除展示縣府近年積極輔導19個「韌性社區」及非政府組織團體防災成果，呈現社區快速復原與承受災害衝擊防護力，還有雲梯車高空救援與滅火射水體驗、小小消防員著裝、新式消防機器人與無人機展示。

縣長許淑華出席表示，27年前震災記憶深深刻在南投這片土地，但從災害經驗所累積，不只是對災害的記憶，更是面對災害的韌性與應變能力，縣府將以「韌性城市、安心守護」為目標，持續傳承寶貴經驗，讓防災成為全民共同生活技能。

許淑華說，近年除持續強化公務人員防災及救災技能，也積極向民眾推廣各項防災知識，目前已輔導成立19個韌性社區，並結合非政府組織及防災士力量，逐步建立社區自主應變及全民防護網絡，透過社區宣導與民間力量投入，讓社區面對突發災害時能更迅速、更有效應變，並與政府共同做好防災、救援、災後復原工作。

許淑華表示，防災不只是政府責任，更是每一人都應具備的生活技能，天然災害型態越來越多元，世界頻繁發生各類災害，民眾平時多了解防災知識、多參與實作體驗，災害時才能做出正確自我保護動作；若每人都能先保護好自己，就能提升整體救災效率。

南投縣 南投 韌性

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