不容豬糞臭味壞了欒花黃金大道遊興 彰化縣啟動東螺溪專案稽查

東螺溪欒樹節即將登場，為避免豬糞異味掃人遊興，彰化縣環保局將啟動「東螺溪沿岸畜牧業專案稽查」，將全面加強東螺溪上游及沿岸畜牧場查核，經查獲未妥善處理即排放廢水的違法行為，最高可處2千萬元罰鍰。

環保局指出，每年9月底正值台灣欒樹盛開，東螺溪兩岸金黃色花海綿延約1.5公里，交織成壯麗的「黃金大道」，是彰化地方年度觀光盛事，東螺溪因舊濁水溪上游天然水源不足、下游流速緩慢，加上中上游為畜牧業密集區，河川水質長期承受生活汙水與畜牧廢水的負荷，水質改善不易。

為改善東螺溪水質，環保局除了加強巡查，更積極推動「畜牧糞尿資源化」，並在流域重點支流建置多座水質關鍵測站，並搭配「可移動式遠端水質感測設備」進行24小時全天候監控，精準掌握水質異常時段與鎖定可疑汙染源，今年到目前，已執行663家次現場稽查，成功查獲59家違規業者，累計裁罰金額達372萬元。

此外，環保局為進一步降低舊濁水溪汙染排放總量，已提出管制計畫報請中央核定，針對東螺溪沿岸列管畜牧業採取加嚴放流水標準、提升資源化比率及強化許可證管理等多重作為，期望從源頭減少畜牧廢水注入承受水體。

環保局呼籲列管業者，切勿心存僥倖偷排廢水，查獲違規將依水汙染防治法嚴懲，最高可處2千萬元罰鍰；民眾若發現河川汙染情事，可立即撥打環保局24小時報案專線（0800-066666 或 04-7118972、7115762）。

東螺溪欒樹節即將登場，為避免豬糞異味掃人遊興，彰化縣環保局將啟動「東螺溪沿岸畜牧業專案稽查」，將全面加強東螺溪上游及沿岸畜牧場查核。圖／環保局提供

東螺溪欒樹節即將登場，為避免豬糞異味掃人遊興，彰化縣環保局將啟動「東螺溪沿岸畜牧業專案稽查」，將全面加強東螺溪上游及沿岸畜牧場查核。圖／環保局提供