比肩Dior、迪士尼！台中購物節勇奪「美國MUSE」創意金獎

台中購物節再傳捷報！繼今年8月奪美國國際商業大獎（IBA）銀獎，台中購物節從全球20多國、逾5000件參賽作品中脫穎而出，勇奪美國「MUSE Creative Awards（繆思國際創意大獎）」整合行銷活動類「金獎」，與Dior、迪士尼等國際大牌並列金獎名單，再次讓世界看見台中。

經發局長張峯源表示，MUSE由美國國際獎項協會IAA主辦，今年吸引逾5000件作品參賽，其中僅53件獲得整合行銷類金獎，獲獎名單中不乏Google、迪士尼、BMW等國際巨頭；此次台中購物節能從眾多國際專案中脫穎而出，也展現台中城市行銷的創意及國際競爭力。

經發局指出，台中購物節自市長盧秀燕上任以來，創全國之先，以數位APP結合大型城市慶典，消費登錄金額從首屆的25億元，成長至去年的374億元，7年來累計突破2000億大關。根據中華經濟研究院分析，創造全國約764億元經濟產值，成功將全民購物慶典，轉化為具國際辨識度的城市品牌。

張峯源指出，此次獲獎關鍵，在於台中購物節以台中購物節此次獲獎關鍵，在於台中購物節以「帶動全城參與、建立城市品牌」為核心，打造全城共同參與的大型城市嘉年華。

經發局說明，台中購物節從「全民參與」轉型為「國際參與」，去年陸續邀請日本、泰國、菲律賓及馬紹爾群島等國際友人加入，並透過機票抽獎等創意活動擴大國際曝光。今年也預告將與日本合作舉辦「長野日」，持續推動跨國文化與商務交流，讓台中購物節成為世界認識台中的重要窗口。

台中購物節舉辦7屆以來，已累計獲得包含泰坦創新大獎白金獎、亞太永續行動獎、ASOCIO ICT Award等共9項國內外大獎。市府表示，未來將持續透過數位科技與創意行銷，讓台中這個城市品牌在國際舞台持續發光發熱。