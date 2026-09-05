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小花蔓澤蘭入侵山林 南投祭每公斤5元「懸賞」全民拔蔓

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾參加小花蔓澤蘭拔蔓體驗，學習連根拔除及後續處理方式，從實際行動守護山林。圖／林保署南投分署提供
民眾參加小花蔓澤蘭拔蔓體驗，學習連根拔除及後續處理方式，從實際行動守護山林。圖／林保署南投分署提供

林保署南投分署今天舉辦「拔蔓護林，手護家園」小花蔓澤蘭防治活動，吸引超過250名民眾參與，透過拔蔓體驗、外來植物辨識及薰香DIY，認識外來入侵種對山林生態的威脅，南投分署也以每公斤5元收購，鼓勵民眾加入防治行列。

每年8月15日至9月15日為「全國小花蔓澤蘭防治月」，南投分署表示，小花蔓澤蘭繁殖力及覆蓋力強，容易攀爬、纏繞樹木，阻礙植物光合作用，危害原生生態及農林產業，因此被稱為「綠色殺手」或「綠癌」。

這場活動由林業保育署南投分署聯合南投縣政府、草屯鎮公所等單位舉辦，現場安排拔蔓、外來入侵植物辨識、國產材推廣及歷史文物導覽，讓民眾從實際體驗中了解外來種防治的重要性。另透過薰香DIY，將拔除的小花蔓澤蘭轉化為生活用品，增加生態保育的趣味性。

南投分署指出，近年透過政府與民間合作防治，小花蔓澤蘭數量已逐年下降，但仍不能鬆懈，必須從社區及日常生活扎根，避免外來種再次擴散。

為鼓勵全民參與，林業保育署長期收購小花蔓澤蘭及香澤蘭，每公斤5元，總收購量上限8萬公斤，民眾可在指定時間送至各工作站收購駐點。

南投分署提醒，8月至9月是防治重要時期，人工拔除應盡量連根清除，攀附樹木的藤蔓也須處理根部，拔除後妥善集中處理，避免殘留植株重新繁殖。

民眾參加小花蔓澤蘭拔蔓體驗，學習連根拔除及後續處理方式，從實際行動守護山林。圖／林保署南投分署提供
民眾參加小花蔓澤蘭拔蔓體驗，學習連根拔除及後續處理方式，從實際行動守護山林。圖／林保署南投分署提供

民眾參加小花蔓澤蘭拔蔓體驗，學習連根拔除及後續處理方式，從實際行動守護山林。圖／林保署南投分署提供
民眾參加小花蔓澤蘭拔蔓體驗，學習連根拔除及後續處理方式，從實際行動守護山林。圖／林保署南投分署提供

小花蔓澤蘭 南投 林保署

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