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國姓、魚池「友綠」無黨籍參戰 民進黨完成南投鄉鎮市長選戰布局

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民進黨南投縣長候選人温世政（中）陪同李明杰（左一）完成國姓鄉長選舉登記，完成綠營鄉鎮市長選舉布局。圖／温世政提供
民進黨南投縣長候選人温世政（中）陪同李明杰（左一）完成國姓鄉長選舉登記，完成綠營鄉鎮市長選舉布局。圖／温世政提供

九合一選舉昨天登記截止，南投縣13鄉鎮市長選舉，水里鄉4人競逐最激烈，南投市、竹山鎮、鹿谷鄉及信義鄉則形成三腳督。藍營由縣長許淑華領軍，喊出「13+1」全壘打；綠營則在縣長候選人温世政布局下，國姓、魚池各有1名友軍以無黨籍參選，地方選戰正式進入多方競逐局面。

温世政近期積極布局基層，除在6個鄉鎮市集中提名，也透過勸進無黨籍人士參選，試圖突破南投長期「藍大於綠」的政治結構。昨天分別陪同李明杰、黃莠馨完成國姓、魚池鄉長登記，除了信義、仁愛兩原民鄉外，温世政也透過政黨提名及友軍布局，完成地方選戰整體部署。

國姓鄉方面，75歲的在地咖啡烘焙師李明杰以無黨籍身分參選鄉長，他在國姓生活超過60年，長期投入咖啡產業。温世政表示，李明杰熟悉農民需求，也深耕地方產業，希望為國姓帶來改變。

魚池鄉則由魚池鄉公所前機要秘書黃莠馨參選，她同樣在温世政勸進下，以無黨籍身分投入選戰。黃莠馨表示，自己是魚池女兒，長期生活、工作於地方，熟悉鄉政、產業及社區發展，希望延續既有建設與福利，讓魚池持續發展。

國民黨則展現全面布局氣勢，由縣長許淑華領軍，喊出「13+1全壘打」，意指縣長及13鄉鎮市長全面勝選，強調縣府與地方公所合作成果，力拚延續地方執政版圖。

其中水里鄉長4人搶1席，是全縣競爭最激烈選區；南投市、竹山、鹿谷及信義三腳督，則牽動藍綠及地方勢力分票。尤其國姓、魚池出現「友綠」無黨籍人選，也讓地方選舉與縣長選舉可能出現不同投票取向。

<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>南投縣長候選人温世政（右三）陪同黃莠馨（左三）完成魚池鄉長選舉登記。圖／温世政提供
民進黨南投縣長候選人温世政（右三）陪同黃莠馨（左三）完成魚池鄉長選舉登記。圖／温世政提供

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