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鄭照新率中市企業訪東莞台商 交流分享市場資訊

中央社／ 台中5日電
台中市副市長鄭照新（前左6）率團出席3日登場的「東莞台灣名品博覽會」，還拜訪東莞台商投資企業協會，透過產業交流，分享市場資訊及經營理念。（台中市政府提供）中央社
台中市副市長鄭照新（前左6）率團出席3日登場的「東莞台灣名品博覽會」，還拜訪東莞台商投資企業協會，透過產業交流，分享市場資訊及經營理念。（台中市政府提供）中央社

台中市副市長鄭照新率團出席3日登場的「東莞台灣名品博覽會」，市府今天表示，還拜訪東莞台商投資企業協會，透過產業交流，分享市場資訊，共同提升產業競爭力。

台中市政府發布新聞稿說明，鄭照新率台中企業參加第17屆「東莞台灣名品博覽會」，除建置台中形象館，展出台中優質產品及產業技術，並透過產業交流活動讓台中企業與東莞台商面對面分享市場資訊與企業經營經驗。

鄭照新表示，台中是重要的製造業重鎮，擁有精密機械、工具機等完整產業供應鏈，東莞市有逾3800家台商，也具有完整產業聚落，兩地都具有深厚製造業基礎，經貿往來合作密切，雙方分享投資環境、企業實際經營情形及產業需求，交流熱絡。

鄭照新指出，台中投資環境獲得企業肯定，經濟數據及招商成果表現亮眼，市府支持產業發展，透過產業服務、資源鏈結及行政協助，幫助企業因應市場變化與經營挑戰，也歡迎台商投資台中。

此外，鄭照新也率台中企業拜訪東莞台商投資企業協會及由該協會主要會員建設開發的莞台高新產業園區；協會會址位於台商大廈，是由東莞台商在東莞建立的城市地標，成為台商在東莞的企業營運總部與商務服務中心，並以節能綠建築為其特色。

經發局長張峯源說明，這次市府帶團出口拓銷以「參展+交流+參訪」三軌進行，首先透過台博會增加台中企業及產品能見度，媒合市場商機，另一方面鏈結當地台商及產業資源，尋求供應鏈合作契機，最後參訪產業園區進行產品、製程與技術交流；市府協助企業從台中走出去，多管齊下拓銷市場，提升產業競爭力。

鄭照新 台商 市場

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