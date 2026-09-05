離岸風電新里程！沃旭大彰化風場完工 台中港：助攻邁向淨零碳排

台中港憑藉距離風場近、水深足夠及場地充裕等優勢，做為台灣發展離岸風電的重鎮母港，繼行政院長卓榮泰日前前往視察後，宣布沃旭能源「大彰化西南第二階段及西北離岸風場」建置專案近期已順利完工，總裝置容量達920 MW，成為台灣綠色能源的新里程碑。沃旭能源表示，未來全面完工商轉後，將提供穩定的乾淨電力給企業客戶，攜手落實國家能源轉型目標。

台中港務分公司指出，大彰化西南第二階段及西北離岸風場位於彰化縣外海約35至60公里處，共設置66座14 MW風力機組。沃旭能源特別引進「管架式負壓沉箱水下基礎」技術，成為台灣首座採用無須打樁水下基礎的風場。由於省去傳統打樁流程，施工過程幾乎零噪音，且風場除役時可自海床完整移除，大幅降低對海洋生態的潛在影響。

該風場是沃旭能源在台建置的第二座大型遠岸風場，結合先前的大彰化東南及西南第一階段風場，大彰化風場總裝置容量已達1.82 GW，併網後每年生產的乾淨電力約可供200萬台灣家戶一年用電；在風場建置過程中，沃旭能源租用台中港第35、36、37及38號碼頭及其後線共約47公頃土地進行風機預組裝，台中港不但提供預組裝碼頭與後線土地，基礎建設完備且可容納大型安裝船靠泊，提升了重件施工與預組裝作業，成為本次風場順利完工的最強後盾。

台中港已陸續協助完成海洋、台電一期、海能、允能、大彰化、彰芳西島及中能等數座風場的建置工程，未來因應離岸風電第三階段區塊開發，正積極推動「聚落區域化」，規劃三大區塊、提供5座預組裝碼頭（第5A、5B、36、37及38號碼頭）；每基地配置400公尺碼頭及30公頃後線儲區，每年可支援1.5GW共3個風場，有效降低港內運輸負荷。

大彰化風場風機部件於台中港預組裝後，運抵風場海域進行海上施工。圖／台中港務分公司提供