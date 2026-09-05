彰化國際展覽中心 結合高鐵帶動田中

彰化國際展覽中心昨天開幕啟用，這座配合二○二五台灣設計展打造的田中展區，正式轉型為常態性會展場館，首檔「家具暨觀光旅展」集結近八十個攤位，展期四天預估吸引超過三萬人次，彰化縣府盼藉由高鐵彰化站優勢，打造田中家具產業與觀光交流新平台。

彰化縣長王惠美昨主持開幕典禮，王惠美說，縣府投入約二億六千一百萬元興建彰化國際展覽中心，去年二月開工，採兩階段施工。第一階段為配合台灣設計展，優先完成核心展覽空間，去年九月取得使用執照後作為田中展區；設計展結束後，再持續完成二樓服務空間及景觀工程，今年七月三日取得第二階段使用執照，正式完成整體建設。

她指出，展覽中心的啟用，是彰化完善國際級會展基礎建設的重要一步，也希望透過會展活動提升產業行銷能量，平衡縣內南北發展。

展覽中心基地約五千八百七十平方公尺，主展場約八百坪，採九公尺淨高、無柱大跨距設計，可規劃一百五十至二百個標準攤位，並設置專業吊裝系統，未來可辦理工商展覽、產品發表、論壇會議及國際交流等活動。

首檔「家具暨觀光旅展」則結合家具、觀光旅遊及在地農特產，近八十個攤位參展。縣府表示，田中具有家具產業聚落特色，未來希望透過「前店後廠」模式，結合高鐵交通優勢，讓外地民眾來看展，也能深入地方消費、觀光，帶動展館及周邊產業發展。