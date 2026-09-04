2026台中國際踩舞嘉年華9月12日登場 四區大串連交通管制一次看

「2026台中國際踩舞嘉年華」將於9月12、13日熱鬧登場，今年活動串聯潭子、后里、北屯及北區，國際舞團將以台中街道為舞台，透過踩街、舞蹈及文化交流帶來精彩演出。

為維護活動期間交通秩序及用路安全，台中市政府將配合活動時程，於各區實施交通管制及公車改道措施，提醒市民提前留意管制資訊，規劃行程。

觀旅局指出，后里區將於9月12日13時至18時管制甲后路(三豐路至內東路)雙向路段；配合交通管制，155、888、813、813區1、黃18及811路等公車將配合改道，部分站點暫停停靠。

潭子區9月12日將分兩階段管制，第一階段8時至12時因潭秀國中旁觀禮台搭建作業，占用勝利路(雅潭路至勝利六街)南向部分路側空間(含公車停靠處)，期間勝利路維持雙向通行；第二階段12時至19時，勝利路(雅潭路至勝利六街)實施雙向交通管制。58路公車端點站將調整至中山圓通南路口站，並取消部分站點停靠。

北屯區第一階段將於9月12日14時至9月13日24時管制豐樂一街(豐樂北一路至豐樂路)北向車道；第二階段於9月13日12時至19時，管制豐樂路(崇德十路至四平路)、豐樂一街(豐樂北一路至豐樂路)及豐樂三街(豐樂北一路至后庄路)雙向車道。65及28路公車將配合改道或調整端點站，部分站點暫停停靠。

北區則於9月13日13時至18時，管制太原路(永興街至梅川東路)西向車道，以及東漢街(太原路至賴厝街)、綏遠路(賴厝街至太原路)雙向車道，提醒民眾提前規劃行車路線。

觀旅局長陳美秀提醒，此次活動串聯了四區辦理，並邀集國內外精彩舞團共同參與，將吸引大量遊客前往觀賞，活動期間請用路人遵循現場交通管制人員指揮，也建議民眾多利用大眾運輸工具前往活動現場，提前確認公車改道及站點調整資訊。

詳細交通管制及公車改道路線，請持續留意台中市政府觀光旅遊局公告訊息，共同維護活動期間交通安全。

觀旅局補充，今年台中國際踩舞嘉年華透過國際舞團與在地團隊交流，讓不同文化與舞蹈形式在台中相遇，也特別感謝泰國觀光局台北辦事處、馬來西亞友誼及貿易中心觀光處、長榮航空及維他露基金會等合作單位，讓節目更加精采繽紛。

觀旅局邀請市民及國內外遊客於9月12日至13日走進活動現場，感受城市節慶與多元文化魅力。運用大眾運輸工具前往活動現場，提前規劃交通行程，共同維護交通順暢，輕鬆享受精彩的踩舞演出。

更多活動資訊，請至「大玩台中－台中觀光旅遊局」粉絲專頁及台中觀光旅遊網2026台中國際踩舞嘉年華活動網頁，或下載「大玩台中」APP，探索台中豐富旅遊景點及特色遊程。

台中國際踩舞嘉年華，國際舞團將透過踩街、舞蹈及文化交流帶來精彩演出。中市觀旅局／提供

台中國際踩舞嘉年華，國際舞團將透過踩街、舞蹈及文化交流帶來精彩演出。中市觀旅局／提供

「2026台中國際踩舞嘉年華」即將登場，觀旅局提醒市民提前留意管制資訊，規劃行程。中市觀旅局／提供