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雲林縣長選戰最後一刻殺出第4人 他壓線登記4度參選再戰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
無黨籍雲林縣長參選人林佳瑜。聯合報系資料照
無黨籍雲林縣長參選人林佳瑜。聯合報系資料照

雲林縣長選戰在最後一刻再添變數！2026九合一選舉候選人登記今天下午5時30分截止，67歲牙醫林佳瑜趕在截止前壓線登記參選，成為縣長選戰「第四人」，也是他第4度角逐雲林縣長。雲林縣選委會公告，這次縣長選舉共有4人登記，包括國民黨提名的張嘉郡、民進黨提名的劉建國，以及59歲律師吳炳輝、67歲牙醫林佳瑜。

雖然縣長選舉正式形成「四人之爭」，但地方人士分析，吳炳輝、林佳瑜知名度相對較低，也缺乏完整地方組織與政黨資源，選戰挑戰不小，實際選情仍可能集中在藍綠兩大陣營，張嘉郡與劉建國的對決態勢並未因此改變。

張嘉郡昨天在姑姑、縣長張麗善，以及競選總部主委歐明憲、後援總會長林文瑞、顧問總團長李銘洲、競選總幹事林春生、立委許宇甄、丁學忠及多名議員、鄉鎮市長、民代與支持者陪同下完成登記，並公布競選主軸「WOW！超越想像 雲林更好」，強調「一起創造機會帶領雲林走向世界！」希望讓所有來到雲林的人，都能對雲林的進步發出「WOW！」驚嘆。

劉建國今天則與支持者步行進入選委會完成登記，隨後向支持者一鞠躬致謝，並以「94」諧音喊話「就是要選能力、就是要改變、就是要拚這次」，強調雲林不能再走舊思維、舊作為。他表示，過去一步一腳印為雲林爭取建設與資源，若有機會掌舵縣政，將把累積的經驗投入雲林下一個10年發展，替下一個世代打好基礎。

無黨籍吳炳輝則在登記首日即搶得「頭香」，搶先投入縣長選戰。他曾參選台南市立委、台南市長、雲林縣立委及虎尾鎮長補選，過去多次參選均未當選，此次再度捲土重來挑戰縣長寶座。

至於壓線登記的林佳瑜，並非首次投入縣長選戰。2005年他首度參選雲林縣長，拿下8000多票；2018年、2022年再度參選，均獲得6000多票。此次在登記截止前最後一刻完成登記，將第4度參選雲林縣長。

民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今登記參選。記者陳雅玲／攝影
民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今登記參選。記者陳雅玲／攝影

59歲律師吳炳輝今天上午獨自前往雲林縣選委會，登記參選雲林縣長。圖／吳炳輝提供
59歲律師吳炳輝今天上午獨自前往雲林縣選委會，登記參選雲林縣長。圖／吳炳輝提供

2026九合一選舉 雲林 林佳瑜

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