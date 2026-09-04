把中興新村當垃圾場…產業道路冒出床墊山 環保局追查不法業者

南投市中興新村虎山步道產業道路，今天出現20幾床遭人棄置的舊床墊堆成「床墊山」，讓運動民眾被眼前景象嚇了一跳。南投縣環保局發現，棄置手法疑與近期其他鄉鎮案件雷同，已依違反廢棄物清理法移送南投地檢署追查。

這批床墊遭丟在中興新村環山路舊殯儀館往上約1公里處，路幅狹窄僅能單線通行，平時主要供筍農載運農特產品下山。由於道路偏僻，周邊沒有電桿、路燈，成為不肖人士棄置大型廢棄物地點。

今天上午有運動民眾發現，產業道路旁突然堆滿20幾床舊床墊，有的直接堆在路旁，有的散落邊坡，如同一片「床墊山」。目擊民眾說，昨天來運動時都還沒有，才過一天就突然堆出這麼多床墊，擔心環境遭到破壞。

縣議員簡千翔接獲民眾陳情後，立即會同環保局稽查人員趕往現場。他表示，該條產業道路缺乏照明及監視設備，平時較少人通行，但不能因為道路偏僻，就讓不法人士把這裡當成大型廢棄物的非法棄置場。

簡千翔要求警方與環保局加強巡邏及稽查，尤其針對中興新村周邊偏僻產業道路，應設法堵住漏洞。他說，中興新村被視為居住品質良好的地區，更不能因少數死角遭破壞，讓居民生活環境受到影響。

環保局稽查人員表示，現場棄置床墊的方式，與近期其他鄉鎮發生的案件相近，不排除是同一批人所為，已蒐集相關事證，依違反廢棄物清理法移送南投地檢署，並配合警方追查涉案人員。

環保局呼籲，廢棄床墊等大型廢棄物應循合法管道清運，切勿貪圖方便任意棄置；民眾若發現可疑車輛或人員，也可提供線索協助查緝。

中興新村虎山步道附近產業道路，今天遭棄置20幾床舊床墊，堆在道路旁邊坡，形成怵目驚心的「床墊山」。圖／南投縣議員簡千翔提供