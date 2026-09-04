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中市無黨籍議員放棄連任 發長文告別：趁年輕把握機會增廣視野

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市無黨籍議員林昊佑放棄連任，改由其父林汝洲參選。他發長文告別，表示應該趁年輕把握機會，到不同領域磨練，增廣視野。聯合報系資料照
台中市無黨籍議員林昊佑放棄連任，改由其父林汝洲參選。他發長文告別，表示應該趁年輕把握機會，到不同領域磨練，增廣視野。聯合報系資料照

台中市龍井大肚烏日選區傳出震撼彈，現任無黨籍議員林昊佑放棄連任，由曾擔任過多屆議員的父親林汝洲回鍋參選。林昊佑稍早發長文吐露心聲，坦言這不是離開，是轉換人生新篇章，公共事務有多種面向，他深知自己的不足，應該趁年輕把握機會，到不同領域磨練，增廣視野。

林昊佑表示，做出這個決定並不容易，心中充滿不捨；4年前，經過120天選戰，當時29歲的他順利當選，4年多來不敢懈怠，持續監督、爭取建設、理性問政，如今大杜和美橋即將通車、大肚龍井運動館動工、大肚國小與烏日東園國小老舊校舍重建，種種建設都是共同努力的成果。

林昊佑感謝從政過程中遇到的長輩毫無保留傳承經驗，也感謝台中市長盧秀燕對年輕民代的重視，總能支持他們爭取建設；林感謝市府各機關的公務人員，以及議長張清照、副議長顏莉敏和所有議員。他說，自己不是滿分的民代，還有太多未竟之志，會繼續努力精進。

林昊佑坦言，放棄連任是經過深思熟慮的生涯規畫，有句話說，「你的氣質裡藏著你讀過的書、走過的路、接觸的人、看過的世界」，擔任民代是彌足珍貴的經歷，也讓他深刻體認到自己的不足，更應該趁年輕把握機會，在不同領域磨練、增廣視野。

林昊佑承諾，未來不管扮演什麼角色，會繼續關心他所生活與深愛的台中，也會全力以赴、堅守崗位到任期的最後一天。

登記參選的林汝洲今年63歲，國民黨籍，曾擔任大肚鄉長、原台中縣議員、第一到三屆台中市議員，地方實力雄厚，4年前交棒給兒子，林昊佑也順利當選；龍井大肚烏日選區目前維持同額競選，地方認為林汝洲高機率回鍋成功。

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