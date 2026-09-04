卓揆視察中火承諾：舊煙囪一定如期拆除 喊話中市府一起爭氣別生氣

行政院長卓榮泰今視察台電台中火力發電廠燃氣機組一期工程。卓榮泰承諾，2034年中火全面使用天然氣發電，「舊煙囪一定會如期拆除」，1、2號燃煤機組也不可能再有任何發電的功能了；他也拜託台中市政府按期程配合，中央地方一起爭氣，才不會彼此生氣。

卓榮泰視察後，聽取台電檢報。他在致詞時說，縱然「以氣換煤」施工前，有很長一段時間因地方行政都審反覆討論，未來要照已公布的時程計畫，不延誤去執行，他點名包括2034年台中電廠「無煤供電」目標，並詢問台下的台電董事長曾文生「能不能達到？」曾文生答「一定達到！」這也是他2024年11月來中火重要承諾。

卓榮泰指出，今天是重要工程里程碑，不僅一、二號機商轉或接受調度，他更要向台中市民跟國人承諾保證，「煙囪一定會如期的拆除」。因為它不拆除，五、六號燃氣機組沒有辦法施工。台電為了要接續五、六號燃氣機組施工，拆除煙囪是必要的條件。拆除之後，一、二號燃煤機組也不可能再有任何發電的功能了，是不是？曾文生答「對！」

卓榮泰強調，「以氣換煤」這是政府重要的橋接工程，在邁向2050淨零碳排，以氣換煤是需要用時間、用工程技術、用中央與地方的耐心一起來完成的。謝謝台中市政府跟市民長期以來忍受這座曾是全球最大的火力發電廠帶來不便，但中火到底也替台灣經濟發展立下汗馬功勞，不可磨滅，政府將加速以氣換煤、加速把空氣換新。

卓榮泰重申，他在2024年向國人保證，第一、2034年無煤中火，六部緊急備用機組，只在國安、天災等重大因素才啟用，平時只維修保養、測試時轉用，不會增加當地的負荷量。 第三，2032年請台電在行政院和經濟部督促下，更謹慎的檢討未來所剩下的這幾個備用的機組，希望提前到2030年檢討。這些承諾都要靠所有燃氣機組如期的完成。

卓榮泰說明，二期工程的四部燃氣機組（3號至6號）通過環評，從2031到2034年會陸續的將新的燃氣機組來陸續上線，再來除役現有的燃煤機組。 但是整個機組的新建過程，搶設備、搶產能、搶時間，甚至搶人力，跟世界搶各這樣的市場。他也要拜託立法院追加預預算，市府配合期程一起動。有中央地方一起「爭氣」，才不會彼此「生氣」，好不好？

台電台中電廠。記者黃仲裕／攝影