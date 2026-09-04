影／卓榮泰視察中火 宣示2034年達全廠無煤發電目標

行政院長卓榮泰今天下午前往台中火力發電廠視察，展現政府推進「以氣換煤」工程與改善中部空氣品質的決心。卓榮泰表示，自2024年11月首度前往中火定下目標後，政府便極力推動轉型，並重申台中電廠將於2034年全面實現以天然氣替代煤炭發電，為民眾打造更潔淨的生活環境。

卓榮泰肯定台電同仁與工程團隊的辛勞，並指出台中電廠空汙排放量相較於2014年已大幅降低高達八成，展現顯著的改善效益。目前電廠正加速推動「以氣換煤」進度，新一號機即將商轉，二號機亦將於10月接受調度。為使後續五、六號機工程順利進行，舊有煙囪將如期拆除，象徵電廠正邁入「以新換舊」的新里程碑。

此外，針對外界關心的備用機組運作，卓榮泰強調，六部緊急備用機組僅會在國安、天災或重大突發事件時啟用，平時僅進行例行維修保養與測試，絕不增加當地環境負擔。

卓榮泰也呼籲中央與地方政府緊密合作，按時推進各項工程，並期盼立法院支持包含國營事業補貼在內的新增追加預算。政府未來將持續發展多元綠能與碳捕捉技術，在確保供電穩定的同時，朝向2050淨零碳排目標穩健邁進。