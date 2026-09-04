南投埔里扎根環境教育 讓學童化身家庭小小永續宣導員

埔里鎮公所今天啟動環境教育校園宣導，透過有趣易理解方式帶領孩童認識垃圾分類、資源回收、環境永續重要性，讓學童聽得懂、做得到，也盼將知識帶回家分享長輩。

埔里鎮公所清潔隊今天起展開校園環境教育巡迴宣導，讓孩童認識資源回收、環境生態保育，還能把可愛的埔里吉祥物「噗哩」造型撲滿帶回家；埔里鎮長廖志城說，環境教育是一場長期接力賽，希望從小朋友開始，為永續埔里播下一顆種子，全民攜手守護美麗家園。

廖志城表示，近年地方面臨垃圾無法立即去化，導致大量堆置難題，更需要全民做好垃圾分類與減量，清潔隊也持續扎根環保教育，希望轉化為民眾生活實際行動，讓環境維護不再只是清潔隊工作，隨著新學年開始，校園宣導今天啟動，首站來到鎮立幼兒園。

廖志城說，鎮公所今年特別製作手持掃帚、笑容滿面、胸前有台灣之心的「噗哩」造型撲滿送給孩童；另外，結合鎮立圖書館閱讀推廣，民眾借閱30本書，其中至少1本為生態保育、環境永續主題即可換1個「噗哩」撲滿，限量100個，鼓勵用閱讀累積環境知識。