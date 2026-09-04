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中火燃氣機組操作許可爭議 藍綠議會交鋒

中央社／ 台中4日電

中國國民黨台中市議會黨團今天表示，台灣電力股份有限公司提台中火力發電廠燃煤機組拆除時程後，市府才能發給燃氣機組操作許可證；民主進步黨團希望不要拖延。

國民黨團書記長李中於議會提臨時動議，燃氣機組已在試運轉，要求台電與中火先提燃煤機組拆除時程表，交給台中市政府並知會議會後，市府才能發給操作許可證；台中市議會議長張清照宣布照案通過。

不過，民進黨團成員高呼反對，質疑有意拖延燃氣機組上線時間。

民進黨團總召集人周永鴻表示，中央建燃氣機組，中市府拖1年多才發給建照，讓民眾多吸1年髒空氣，而燃氣機組蓋好可替代燃煤機組，中央會依協議拆燃煤機組，如果真心愛台中，應早點讓計畫執行，這項提案是拖延燃氣機組上線時間。

中市府環境保護局說，首部燃氣機組已試車完成，並提報告申請操作許可證，另一部燃氣機組仍在試車階段。

此外，排定8日視察中火的台中市長盧秀燕稍早在議會接受媒體聯訪表示，之前花很長時間與心力和中央達成協議，可讓中央先蓋燃氣機組，蓋完後要立刻拆除燃煤機組與煙囪，希望公布拆除時程。

她說，1部燃氣機組相當於2.5部燃煤機組，如果2部燃氣機組上線，台中勢必還有減煤空間，但憂心減煤計畫是否慢下來或不減反增。

中火 燃煤機組 火力發電廠

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